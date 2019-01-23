台北電玩展 最火電競 搶先體驗

2019年01月23日 04:11 中國時報 石欣蒨 報導

在電玩展（25日至28日）現場購買再加贈價值1780元的「DUALSHOCK 4無線控制器」。（PlayStation提供）

「GeForce RTX筆電」。（NVIDIA提供）

高階水冷系統電競主機「神射手」。（MSI提供）

主打旗下電競品牌的15.6吋時尚電競筆電Predator Helios 300白金版，搭載GTX 1060 6GB獨立顯卡及第8代 Intel Core i7處理器8750H，現場買即送價值1萬3150元周邊大全配。（宏碁提供）

新一代西風之神「ROG Zephyrus S （GX701）」電競筆電、針對女生玩家的「ROG PNK LTD」粉紅限定系列周邊。（華碩提供）

17.3吋Full HD可拆式電競筆電「ROG Mothership （GZ700）」。（華碩提供）

台北電玩展本周五開跑，今年終於不再是家機獨大，看準近年電競市場漸漸擴大，就連去年東京電玩展也加入「e-Sports X」專區，電競、家機、手遊同場獲好評；台北電玩展自從去年舉行了「吃雞電競賽」，今年更首度拉進電競硬體廠商，帶來最新的電競商品，當中不少更是月初剛在美國CES上發表的新機種，選在台灣初登場，本報將話題新品與優惠搶先報導。

PlayStation主機優惠再送遊戲

電玩展每年的焦點，自不然都會落在PlayStation的優惠，今年Sony在開展當天起（25日）至2月3日期間，在特約經銷商中先推出7980元的PS4、1萬980元的PS4 Pro主機優惠，現省2000元之餘，再送PS4獨佔遊戲《Marvel’s Spider-Man》，而在電玩展（25日至28日）現場購買再加贈價值1780元的「DUALSHOCK 4無線控制器」。此外還有PS VR的限定優惠，包括PS VR攝影機同捆組限定7980元、PS VR豪華全配包限定9980元，再送獨佔遊戲《ASTRO BOT：RESCUE MISSION》，同場PlayStation也將展出SIE與NACON合作開發的電競搖桿「大蛇」，雖然4月11日才正式推出，但玩家們在現場即能率先預購。

NVIDIA推自家史上最強GPU筆電

國際顯卡大廠NVIDIA今年首次參加電玩展，直接來個下馬威，不等他牌的發表搭載其最新GPU的筆電，直接帶來了自家品牌歷年來最強大、剛於2019 CES推出的「GeForce RTX 2060 GPU」，以及最新的「GeForce RTX筆電」，更新率高達144 Hz，能夠為現時最流行的第一人稱射擊遊戲（FPS），帶來流暢的體驗。另外，還準備獨家的體驗內容，包括首度在台公開展示2月上市的FPS遊戲《戰慄深隧：流亡》，不少玩家從2017年公布以後都相當期待，NVIDIA明顯就要以此來吸客之餘，更要展示其全新強大的顯卡功能，而在展上品牌也公布RTX系列產品在台上市的最新消息，引起不少電競玩家的期待。

MSI新推3款客製化套裝電競主機

MSI微星科技現場將主打一系列最新的電競硬體之餘，更有會場獨家優惠方案，像是MSI GeForce RTX 2080 Ti LIGHTNING Z顯卡現場即會首賣限量20組，買即送金色三麥餐券，上網登錄註冊再送DS501電競耳機、LINE POINTS點數300點，另外還有全新推出的3款客製化套裝電競主機，包括高階水冷系統電競主機「神射手」，現場價9萬4900元之餘，再加贈價值1萬7000元以上的全系列高階電競周邊、無線魔法陣充電盤等禮物，而主打親民價的A級玩家電競主機「執法者」與「主宰者」，現場直殺至3萬有找以外，同樣再送豪華電競周邊禮，還有曲面電競螢幕免萬元入手，讓玩家用最優惠價、買到最新的MSI商品。

宏碁Predator送周邊大全配

宏碁今年由經銷商進駐電玩展並提供優惠，主打旗下電競品牌的15.6吋時尚電競筆電Predator Helios 300白金版，搭載GTX 1060 6GB獨立顯卡及第8代 Intel Core i7處理器8750H，現場買即送價值1萬3150元周邊大全配，而購買Predator掠奪者系列電競筆電，即送價值9990元的Galea 500電競耳機，標配包括耳塞式耳機、滑鼠、鼠墊，再加贈全罩式耳機及後背包的全套白色限量版周邊商品，另外購買Predator掠奪者電競周邊還享5折優惠，除此以外還有全新的Nitro 5筆電及Nitro 50桌機系列，現場購買指定Nitro系列等送Nitro 電競滑鼠。

華碩CES新作強力出擊

華碩ROG玩家共和國去年在電玩展上，與CGA攜手舉辦過「絕地求生：台港澳交流賽」，今年終於帶旗下最新電競裝備獻出電玩展初登場，此次同步展示在CES上發表的一系列新品，包括航空母艦戰力等級的17.3吋Full HD可拆式電競筆電「ROG Mothership （GZ700）」、新一代西風之神「ROG Zephyrus S （GX701）」電競筆電、針對女生玩家的「ROG PNK LTD」粉紅限定系列周邊，另外還公布與全球知名遊戲廠商FromSoftware及動視攜手打造的第三人稱動作冒險RPG最新遊戲《Sekiro: Shadows Die Twice》獨家合作，將於現場開放搶先試玩之餘，完成指定任務，更可獲得《決勝時刻：黑色行動IV》限定週邊，還能天天抽「ROG行李箱」、「ROG Strix Fusion 300」電競耳麥等禮物。

(中國時報)