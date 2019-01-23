電玩展線上下同步開打
除了電競話題新品外，電玩展當然少不了各種現場比賽及體驗活動，最有看頭的是NVIDIA，25日開展當天早上11時即有實況主小夜夜和西門夜說的《決勝時刻: 黑色行動4》對決，現場再抽出新品「GeForce RTX 2060」，26日下午4時還有壓軸的與Xargon《戰地風雲 5》對決，現場再抽出「GeForce RTX 2080」，活動期間線上下天天抽顯卡、螢幕等周邊。
AORUS技嘉科技就帶來了3款熱門遊戲的王者挑戰賽，包括25日的《絕地求生》、26日的《鐵拳7》及27日的《英雄聯盟》對決，由知名實況主擔任關主，另外玩家只要完成4款遊戲的指定闖關任務後，即可兌換每日限量的AORUS補給包。
HyperX還有25日到28日的實況主挑戰賽，除了知名實況主以外，還有《傳說對決》職業戰隊「MS怪獸」與玩家們對戰同樂，28日當天更邀請了富邦勇士看板球星林書緯，與知名實況主Xargon同台進行《絕地求生》的吃雞挑戰，可說是實況明星的大聚會。
PlayStation則將在28日舉行壓軸電競賽事「《NBA 2K19》亞洲盃錦標賽台灣預選賽」，而且台灣預選賽冠軍將代表台灣於3月前往菲律賓參加總決賽，另外每天還有知名遊戲製作人及聲優等嘉賓輪番上陣與玩家會面。
至於蝦皮購物就呼應了台北國際電玩展，明（24日）起推出「蝦皮電玩展」，一次包羅了最近玩家最愛的主機、遊戲以及電競周邊商品優惠，包括熱門遊戲全面85折起、電競周邊全面77折起，還有必搶的秒殺單品Nintendo Switch，特別推出獨家價8999元主機獨家價優惠，27日到30日還有主打電競周邊商品優惠64折起，刷玉山銀行、台新銀行信用卡分期0利率、指定銀行登錄再享最高1500 元現金回饋，預計將帶動任天堂主機銷量超過3倍成長之餘，電競3C周邊產品及相關配件買氣更將成長高達5成。
(中國時報)
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