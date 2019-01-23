CHANEL香奈兒山茶花的100種風情

2019年01月23日 04:11 中國時報 陶福媛 報導

香奈兒「1.5」系列頂級珠寶耳環，耳環可拆卸重組變化長度。（CHANEL提供）

一幀香奈兒女士攝於1913年埃特雷塔（Etretat）海灘的舊照，她將山茶花別在腰際，而非胸前。（CHANEL提供）

香奈兒「1.5」頂級珠寶戒指，以白金鑲嵌鑽石與水晶。（CHANEL提供）

香奈兒高級珠寶《Bouton de Camelia》即起在台上市，圖為山茶花胸針，29萬6000元。（CHANEL提供）

香奈兒高級珠寶《Bouton de Camelia》即起在台上市，邀法國女星Alma JODOROWSKY展演入鏡。（CHANEL提供）

香奈兒「1.5」頂級珠寶手鐲，手鐲上的山茶花可拆卸下來成為胸針。（CHANEL提供）

香奈兒高級珠寶《Bouton de Camelia》即起在台上市，圖為山茶花戒指7萬4000元。（CHANEL提供）

香奈兒Collier Cristal illusion山茶花長鍊，山茶花墜飾可拆下變為胸針，鍊長也可變化，展現多變風貌。（CHANEL提供）

「我的珠寶可靈活拆卸變化……，你可分拆佩戴，用來點綴帽子或皮草。如此，珠寶套組便不再是一成不變的物件，可隨著生活而轉變及襯托日常所需。」

今年一開春，香奈兒（CHANEL）在巴黎高訂服周期間於芳登廣場(Place Vendome)18號總店發表全新頂級珠寶「1.5-1 Camelia．5 Allures」系列，意指一朵山茶花，擁有五種風情，全系列共53件作品，其中有23件是可拆卸重組的設計，呼應她在1927年接受《女性雜誌》（Femme Magazine）專訪時說過的名言「你有一百種方式去佩戴一朵花！」別具意義。

綻放在指間、手腕、胸前、腰際…

一幀香奈兒女士在1913年的舊照，她將一朵白色山茶花佩戴在腰際，而非戴在頭上，或是別在胸前。當時的她正與卡培男孩Boy Capel陷入熱戀，正因為卡培男孩獻給她的第一簇花束就是山茶花，因此山茶花成為她的最愛，不僅時時在她的指間、手腕、胸前、腰際綻放，也一直反覆出現在香奈兒的作品當中，直到今日。

2019年的「1.5」系列頂級珠寶選用香奈兒女士喜愛的水晶與鑽石為素材，以白K金同時鑲嵌鑽石、水晶兩種材質的前衛手法，在珠寶界相當罕見，可拆卸重組的多變風貌為特色，就像香奈兒女士曾說過：「我的珠寶可靈活拆卸變化……，你可分拆佩戴，用來點綴帽子或皮草。如此，珠寶套組便不再是一成不變的物件，可隨著生活而轉變及襯托日常所需。」

9款新作粉紅金鏤空勾勒經典圖案

其中最具有代表性的是一款Collier Cristal Illusion山茶花長鍊，山茶花墜飾可拆下變為胸針，長項鍊可重疊環繞成短項鍊，也可變化成Y字鍊，展現多變魅力，且是獨一無二的作品，「1.5」頂級珠寶預計將在3月11日來台展出。

除了頂級珠寶「1.5」系列，香奈兒高級珠寶《Bouton de Camelia》系列也已搶先在台上市，新出爐的香奈兒形象照邀請法國女星Alma JODOROWSKY展演入鏡，總共有9款新作，以18K粉紅金和鏤空線條勾勒山茶花的樣貌，並以鑽石點綴其中，更添奢華。

(中國時報)