「豬」事福祿 新光三越玩裝置

2019年01月23日 04:11 中國時報 郭家崴 報導

「山豬木鼓（左起）、台灣欒樹山豬」在新光三越台北信義新天地A8展出，兩件作品大小層疊，還可當實用的桌椅。（新光三越提供）

「松鼠山豬」在新光三越台南新天地展出，鄒族豐年祭中掌管小米豐收的小米女神，看待山豬是最可口的食物，但看在人類眼中卻是松鼠，藝術家巧妙在豬身融入松鼠來表現。（新光三越提供）

「占卜鳥山豬」在新光三越台北信義新天地A4展出，占卜鳥是繡眼畫眉，鄒族以鳥叫聲次數、發音位置當作「鳥卜」，決定吉凶預兆，一早聽到鳥叫代表整天都有好運氣；靠近樹旁可聽見藝術家錄下的鳥叫聲，近看樹上的鳥變成山豬，趣味又有好兆頭。（新光三越提供）

「星空山豬」在新光三越台中中港店展出，一面是早上有陽光穿越塔山上的杉木樹梢；一面是晚上有星空為伴，記錄鄒族的部落生活。（新光三越提供）

新光三越首度邀鄒族來吉部落的藝術家「不舞．阿古亞那」，以鄒族部落吉祥物山豬為主角獨家創作「豬年空間特展－諸事FUZU」，鄒語的山豬（FUZU）象徵勇敢，諧音似中文「福祿」，具有祝福的涵義，即日起至2月28日共有7件大型山豬和400件小型FUZU豬，在新光三越台北信義新天地、台中中港店及台南新天地展出。

合音變身歌手

上月26日推出新專題《有感覺的秘密基地》的「有感覺」，穿著15萬元的CELINE精品馬卡龍色打歌服，與作品「紅色山豬、姑婆芋山豬」的紅、綠色撞色，爸爸是阿美族的陳怡安（安安），對於原住民圖騰很敏銳，立馬辨認出來，也看出山豬身上的姑婆芋是台灣原生種植物；蔡婉怡（肥肥）則是開心看著山豬喊說：「今年我們都會豬事大吉！」

暌違2年半發第2張專輯，本來是合音的吉他手肥肥與安安一起擔綱雙主唱，並在擅長的民謠曲風外，嘗試她們都喜歡的Funk、爵士等曲風，且邀蕭煌奇、張簡君偉擔任製作人，也與HUSH、藍又時等音樂人合作。由於目標宣傳1整年，兩人期待有更多現場演出、開學後唱校園，能讓更多人聽見她們的聲音。肥肥今年希望再瘦4公斤追求「零死角」，新年能拍全家福；安安期許家人和愛貓都健康，過年回台南外婆家吃美食。

7大型藝術裝置最高近4米

這次山豬圖騰系列藝術裝置出自不舞．阿古亞那Pu-u Akuyana之手，她把熱愛的山豬融入創作，也經營民宿「星空帳篷」，21年來在被稱為「山豬的故鄉」的來吉部落推廣鄒族文化，作品多次入選國內創意獎項，台灣OTOP設計大賞及台灣國家工藝競賽等。

作品中「占卜鳥山豬」、「孤婆芋山豬」，與紅山豬搭配台灣原生羊齒蕨圖案、富有傳統吉祥寓意的「蕨山豬」等7件大型藝術裝置最高近4米，每件作品兩面都有不同的圖騰，值得細細品味。除了空間特展，不舞．阿古亞那也為新光三越獨家打造豬年撲滿、新春福袋和「豬年燈展－豬福滿滿」，一路迎接豬年。

(中國時報)