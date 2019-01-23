孫芸芸、孫怡 姊妹花合體
時尚感十足的孫怡，選穿一襲剪裁特殊的低胸西裝式洋裝，展現率性性感，穿MM6 2019春夏系列西裝外套未定價、字母標語緊身褲1萬1800元、透明材質短靴2萬4800元。（微風精品提供）
MM6微風南山專賣店內，內裝貼合品牌2018秋冬系列主題，整家店使用銀箔紙包覆，呈現一貫的實驗性風格。（微風精品提供）
時尚名媛孫芸芸與孫怡，昨（22）日聯袂出席法國品牌MM6專門店開幕，身為堂姊妹的兩人，更獻出公開活動合體處女秀，一見面就把閨蜜話題搬上檯面。走個性路線的孫怡，表示對身為法國時裝品牌Maison Margiela旗下副牌的MM6並不陌生，對其服裝的剪裁、樣式都很熟悉，而一旁的孫芸芸還補充到，剛開始就是經由孫怡的引薦下，才會接觸這個品牌。
穿衣風格迥異的兩人，私下互為購物軍師，會幫對方物色合適的單品，孫芸芸更直言，只要買東西有疑慮時，第一個諮詢的就是孫怡，正因為品味不同，才可以客觀為對方評論。
而令兩人都十分喜愛的MM6，如今微風精品接下在台獨家代理權後，於微風南山開出全台獨家專門店，內裝貼合品牌2018秋冬系列的迪斯可主題，整家店使用銀箔紙包覆，呈現一貫的實驗性風格。而首發於店中的2019早春系列，則以放大尺寸的童裝作為靈感，打造出如60、70年代般的懷舊風格。
(中國時報)
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