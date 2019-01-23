色情掰掰 日本超商將下架成人雜誌

2019年01月23日 04:11 中國時報 吳奕萱 報導

日本雜誌種類多元，超商架上陳列齊全的各式書報。（吳奕萱攝）

在日本超商，幾乎會看到書報架上陳列著滿滿的成人雜誌，標題及封面都極為露骨，鑑於2020東京奧運將開幕，考量到外國觀光客觀感，日本兩大龍頭超商7-11和LAWSON同時宣布，將陸續下架成人雜誌，目標今年8月底前全面停售。

其實，在日本市占第四名的超商「Ministop」，早在去年7月就決定下架全國約2300家門店的成人雜誌，以提升城市形象，雖然也有人提出以薄膜包雜誌不讓翻閱，但成效不彰，最後乾脆全面停售。現在跟進的7-11擁有2萬間店鋪，LAWSON則是有1.5萬間，其中日本7-11表示，因進貨經營都採加盟主決定，目前仍以鼓勵的方式陸續下架。

據日媒報導，雜誌業近年衰退快速，其中成人雜誌的銷售額，已占不到整體店鋪的1％，消費者多以不善使用網路的中、老年男性為主，沒落、停售是遲早的現象。

(中國時報)