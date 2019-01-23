2019年01月23日 04:11 中國時報 陳夏民

那時的我深信法國不遠，是一蹴可及的地方。（美聯社）

老媽的衣櫃裡有一個抽屜，不知道藏了什麼東西。

小時候，老媽在梳妝臺前整理儀容時，會請我從衣櫃取出當天要穿的衣物，我見她忙碌無暇注意到我，便打開衣櫥趁機把手伸向那抽屜，準備進入禁區一探其中奧祕。但老媽像一隻狡猾的貓，懶懶說一聲：「不要亂動。」

我立即收手，彷彿聽見警笛響起。

那一天，應該是我國小低年級的時候，依稀記得當時的世界看起來像張過度曝光的照片，老媽房裡的景物亮得刺眼又沒有輪廓，連窗外灑進來的陽光都一付人工樣。太不真實的一天。我確定那是禮拜天，因為爸爸人也在家。傍晚，我和爸爸老媽發生了嚴重的爭吵，我細小卻堅定的食指指著他們皺成一團的臉蛋，咆嘯著為什麼別人的爸爸媽媽會買禮物給他們但我都沒有。

爸爸老媽選擇緘默，後來好像也妥協了，但我似乎無法收拾自己的牛脾氣，壓根忘了自己到底要討什麼。

「好啦，我們買禮物給你。」

「不要！我不要禮物了。我一定不是你們親生的。」

我怒目瞪視著老媽，我猜當時的眼神震懾了她。

「我要去流浪，反正我也沒有爸爸媽媽。」

「汝欲去叨位流浪？」我爸問。

「我要去法國，再也不會回來了。」

一名國小低年級的學童能夠說出「法國」這地點，的確是不簡單的事情。爸爸老媽一定也覺得好笑吧。多虧了當時中視播出的卡通《咪咪流浪記》（日本動畫節目《家なき子》，改編自法國作家耶克特‧馬洛（Hector Malot）原著小說《苦兒流浪記》（Sans famille）），是每個（假裝）少了爸爸或老媽的小孩的聖經，大家都認為要尋找（真的）爸爸，就必須跟著男主角一樣前往法國。要小朋友認清卡通與現實之間的差異是很困難的，但若要他相信出現在電視上的就是真理，這件事卻出乎意料地簡單。

那時的我深信法國不遠，是一蹴可及的地方。

之後，我打開老媽的衣櫥，從中找出一個足以裝下半個我的愛迪達白色旅行袋，將它打開、丟在地上，並開始把我的衣物從衣櫥扯出來，一件一件丟進旅行袋裡。外衣、外套、衛生衣等，除了內褲和襪子，全都塞進去了。扯出來、丟進去。這規律性的動作似乎有魔力一樣，當旅行袋越來越滿，我小小的眼眶也越來越滿，最後竟忍不住哭了出來，但還是堅持振作，以相同速率將衣服丟進旅行袋。

老媽站在我身後一句話都沒說，異樣的沉默讓我膽戰心驚，深怕她會突然衝向我，狠狠地賞我幾巴掌。她的呼吸有點急促且帶點鼻塞。她生病了嗎？但我不敢回頭看她，我有種預感，若我看見她，我的心和我的手心都會很痛。

「你沒有錢要怎麼去法國？」老媽的聲音有點哽咽。無法形容當我聽見老媽開口的那一剎那，心裡有多麼欣慰。

我沒有停下來，把一件件衣服丟進旅行袋。

「抽屜裡面有一些金子，你都拿去沒關係。」

「嗯？」

我把手放在抽屜把手，耳邊聽見老媽先前要我別急著開抽屜的叮嚀，我想收手，但好奇心卻附身在右手。我謹慎握著把手，小心翼翼拉開抽屜。

一張泛黃的結婚照躺在抽屜裡，我看見爸爸那燙得直挺挺的寶藍色長褲和老媽蓬鬆如雪花堆的白色婚紗並列。由於衣櫃裡的空氣太潮濕，照片邊緣向內蜷曲。

抽屜完全拉開了。照片上的老媽面容有點陌生，身材也小了一號，或許應該稱呼相片中的人為阿姨。她身旁的爸爸身穿加了厚墊肩的筆挺寶藍色西裝，比老媽高了半個頭。

我刻意忽略那張結婚照，用力翻弄著抽屜，裡頭的地契和戶籍謄本字太多，引不起我的注意，便被我隨手一扔，蓋住了那張結婚照。

我的視線模糊了，眼周熱燙燙的，白紙上的黑字好似想逃走而施展分身術，開始擴散、分裂、重組、擴散、分裂、重組。

在抽屜左側的最深處，我發現兩個大紅色的布面小盒和一個棗紅色的絨布套子。我清楚這就是老媽剛才提到的金子。兩個盒子裡分別裝著一枚鑲著方形青玉的金戒指和一條細細的金項鍊。我將戒指和項鍊收進褲袋，它們飛快地滑進口袋深處，我愣了一下，不禁納悶它們怎麼那麼輕，為什麼完全無法感受到它們的重量？

電視上眾人爭相奪取的金銀財寶怎麼那麼輕，我問自己。

只剩下那個棗紅色的絨布套了。

「那個不行拿。」

「大不了我以後再還你呀。」

我緊握絨布套子，發現它沉甸甸的。根據手中的觸感，裡面的東西應是中空的圓形石頭。我好奇為什麼金戒指和金項鍊無法與石頭相比？

老媽的呼吸聲十分沉重，我猜她正興起想教訓我的衝動，但我不怕，反正我要去法國了。倔強的我執意忽略老媽濃濃鼻息裡的情緒，只想把套子裡的東西塞進口袋。嘴巴很固執，心裡卻很緊張，只見協調性從我小小的指縫中溜走，要拉開束口袋竟成了難事一樁，無論怎麼弄，都撐不開束口。

老媽依舊靜默，急促的呼吸聲夾帶一陣冷意，幽幽地襲上我的後背。

我心急之下用力一扯，束口突然打開，一只白玉鐲飛出棗紅色套子，我來不及反應，只見玉鐲子落地斷裂成好幾塊，我傻了半晌才聽見玉鐲破裂的聲音，那是如此清脆懾人的聲音，像是有人在哭泣。我呆站在原地不知如何是好，只好低頭注視地上斷成幾截的白玉鐲，看著粼粼的乳白色光芒在弧形的碎玉上流動。玉石原本溫暖的白色基調，此時卻萬分刺眼。

老媽經過我身邊，蹲下拾起那幾截斷玉，用食指壓了壓附近的地面，沾起細微的碎片，連同斷玉一起收進棗紅色套子，用力拉了繩子束起袋口。將絨布套子放進抽屜後，她儀式般地輕撫那絨布套子，透過布面去感受玉鐲的斷裂面，停留了半晌才將抽屜推進衣櫥。

我已經忘記爸爸當時在旁邊說什麼了，只記得老媽若有所思的側臉，覺得胸口鬱悶，喉嚨哽著某些字，卻開不了口，緊握著的拳頭就快要擠出血來。

「不過是一塊玉，破了又怎樣。」不，我不是這個意思。

老媽轉身，我以為她會抱住我，告訴我這沒有什麼，但她沒有看我，一眼也沒有。當她與我擦身而過，我看見她緊閉的嘴角懸掛著不可思議的重量。而爸爸隨後也走了出去。砰的一聲，門關上了。

天黑了，房裡四周模糊成一片，只剩下黑暗，只剩下黑暗掩蓋著刻意壓低的啜泣……我留在他們房裡，覺得自己獨自站在法國的街頭。雖然後來這件事在家裡被當作笑話看待，逢年過節就要重說一遍，但這是我有記憶以來第一次感受到愧疚的重量。（本文摘自《失物風景》一書，凱特文化出版）

(中國時報)