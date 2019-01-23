2019年01月23日 04:11 中國時報 文／星雲

其中，位於彰化的福山寺，就是為了在台灣南北走動，解決往返高雄、台北途中不得地方用餐的問題而建成的。那是一座以環保資源回收得到的少許利潤慢慢積聚起來而建成的寺院，我曾經一度想把它命名為「環保寺」或者是「供養寺」。

在人間，我不要靠佛教吃飯，總希望大家來靠我吃飯，當然我也要靠大家才能存在，這就是佛教講的「因緣法」，大家彼此同體共生。就如同初建佛光山的時候，對於人家前來捐款，大部分的人都希望信徒多捐獻一點，但我希望他們捐少一點；因為細水才可以長流，捐得太多，反而造成人家的負擔。也因此，我一直主張寧可以吃萬家飯，也不願意吃一家餐。

所以，雖然也有一些企業家大戶表示要贊助支持，但我總想，我是不夠資格和他們結緣的，因為我只在小民之間來往，共同成就弘法事業，聊表彼此一些心意。其實，他們也不是小民，他們省吃儉用，把日用買菜的錢節省下來給我來辦大學、建道場，可都是人間的發心大菩薩哦。我想，這也是我人間的性格，人生的本分吧！

除了發願不要吃教，我也發心護法衛教。還記得一九五○年代左右，京劇名伶顧正秋在永樂戲院唱《火燒紅蓮寺》，內容對佛教有所誣蔑，我致函跟他抗爭。那時，正是蔣經國在追求顧正秋的時候，只要他講一句話，我可能就會遭來殺身之禍；但為了佛教，我也顧不了那麼多，寧可以護教犧牲，我也不能躲躲藏藏、偃旗息鼓，做一個佛教的啞羊僧。

李炳南居士、朱斐居士，在佛教裡是那麼樣權威的地位，但為了堅持太虛大師創辦《覺群雜誌》的宗旨，我寫信跟他們抗爭。他把我的原信刊出，並說我不贊成淨土法門，認為我反對年輕人出家、反對淨土，幾乎讓我在台灣無容身之地。其實，我一生打佛七不只百次以上，再加早晚念佛、週末共修，就更多了。我一向主張「解在一切佛法，行在禪淨共修」，也曾在念佛中有過身心俱泯的體驗，我會反對淨土法門嗎？不過，如果你問我淨土在哪裡，在我認為，十方諸佛的淨土都在人間。

我一生就是這麼簡單的信仰，都沒有改變過。我既然住在佛教寺院裡，受的是佛教的營養、信徒的信施，我就要為佛教生、為佛教死，我不能沒有公平正義。等於我揚州的前輩鄉親鑑真大師，在他赴日本弘法的時候說：「為大事也，何惜生命。」我當如是也。

講述這許多事，也不是要昭告世人「我不是吃教的」，只是，我的良心很自然的驅使我要這樣子去做。既然做了出家人，就「做一日和尚，撞一日鐘」，不然我身披如來袈裟是做什麼的呢？

在我初為佛教工作的時候，自感教育不夠，就先後親近很多大德、法師，向他們學習，為此，我感到獲益良多。至今，我終於懂得，假如一個青年僧沒有參學過一百位以上的法師、善知識，不能名為精進修道的人。《華嚴經》的善財童子五十三參，過去禪門大德也有所謂「走江湖」來往，這個大德怎麼說、那個大德怎麼說，如果你不記得這許多善知識的開示，怎麼能夠稱為「參學」呢？（待續）

(中國時報)