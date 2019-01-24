跟著美國走 圍堵大陸高科技 蔡政府祭 陸商黑名單

2019年01月24日 04:11 中國時報 張理國 ／台北報導 ／台北報導

兩岸敵意急劇升高，繼美、澳等國禁用華為後，行政院決定擴大禁用大陸科技產品「黑名單」。政院發言人谷辣斯昨表示，政院1月底先公布「處理原則」，針對行政院及所屬中央部會、公營事業進行規範，3月會提出一份禁用名單。行政院資安處說，不只是硬體，包括軟體及服務也在禁止之內。

禁用名單 3月出爐

兩岸關係僵持不下，蔡政府以國安為由，不斷限縮政府相關部門對大陸產品的採購，去年因應大陸對台31項措施，工程會已發函全國機關及縣市政府，嚴審陸資參與政府採購案，若研判具敏感性或影響國家安全，得禁止在台陸資參與。今年初工研院禁止華為手機連上內部網路，資策會隨即跟進，相關措施有可能影響民間使用意願，左右購買行為。

對於資安處打算擴大祭出禁用包括華為在內的「陸商黑名單」，政院資安處處長簡宏偉表示，禁止採購大陸商品是根據工程會的釋函；另外，國安會祕書長李大維在立法院也有相關說法。

國安考量 軟硬皆包

李大維去年12月在立法院表示，將透過資安法制定行政命令，規定自今年元旦起，8大關鍵基礎設施禁用大陸製產品。

不過，對於資安處以工程會釋函訂定「黑名單」，工程會主委吳澤成昨表示，這件事要分成兩個層面，涉及資安、國安、機敏產品，若要禁止採購，主管機關要自行判定，《採購法》只是規定，若有顧慮時可以避免，但不會去發公文，要求各機關禁止採購大陸產品。

行政院本月底要先行公布的「處理原則」，簡宏偉說，內容包括定義何謂「大陸品牌」，以及若不小心買到大陸品牌，要如何處理。至於前行政院長張善政質疑，工研院及資策會禁止華為手機抓錯重點，簡宏偉則說，政府沒有說只防硬體，包括「硬體、軟體及服務」都包括在內。

兩岸關係 雪上加霜

至於政院的擴大禁用，是否會影響兩岸情勢，張善政認為，兩岸關係早已是冰點，有的話就是「雪上加霜」。

日媒報導，除了華為，大陸電信大廠中興通訊、監視器製造商杭州海康威視數字技術、大華技術等公司，電腦製造商聯想也可能列入黑名單，簡宏偉說，這是日媒揣測，他並沒有提及名單內容。

簡宏偉說，3月底要提出的具體的名單，要經過跨部會共同討論後才確定。他強調，這份名單「沒有敏感性」，只是讓大家更明確知道有哪些大陸品牌；之所以要提出名單，是因為過去有機關誤買陸資產品遭到檢舉，基於「不教而殺謂之虐」，因此政院內部會議建議，由資安處徵詢大家意見，提出名單，供各部會參考，未來這份名單也會隨時更新。

(中國時報)