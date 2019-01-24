蓮花開落 生不足喜 死不足悲 享年65歲 心靈作家林清玄 永別了

2019年01月24日 04:11 中國時報 許文貞 ／台北報導 ／台北報導

暢銷作家林清玄22日凌晨於睡夢中過世，享年65歲。林清玄以佛法入散文，著作超過百部，被視為當代的心靈導師，90年代後期轉往大陸發展。去年還曾經為九歌出版社40周年慶回台，久違的出席公開活動。據友人表示，林清玄日前還在台北接受採訪，當時精神、胃口都很好。突然傳出離世消息，許多文壇好友與書迷紛紛在網路上表示驚訝與哀悼。

睡夢中離世 書迷與好友驚訝哀悼

作家林文義表示，他與林清玄在同時期開始寫作，當時更有「散文雙林」之稱，但林清玄卻是位遠遠超過同輩、年紀輕輕就得獎無數的散文作家，「他是70年代到80年代的一隻『豪筆』，工作上擅長藝文報導，散文創作風格不咬文嚼字，讀來十分親切、生活化，也讓他後來寫佛法的文字非常迷人。」

豪筆寫菩提 粉絲捧錢請他當廟公

曾與林清玄在《時報雜誌》同事的作家朱立熙表示，林清玄是一支好筆，又是快筆，「每周二深夜截稿前，都會看到他在吵雜的辦公室裡，獨自默默地振筆疾書。他一個小時可以寫出2000～2500字，而且是字字珠璣讓人讀來賞心悅目的好文。他本人就是一支『長在手上的筆』，又俐落又好讀。」

生於1953年的林清玄是高雄旗山人，畢業於世界新聞專科學校，曾任職《中國時報》、《時報雜誌》。他自17歲開始創作，20歲出版第一本散文集《蓮花開落》，勤於筆耕，創作不輟，自第二屆起連續獲6次時報文學獎，是獲得時報文學獎最多次的得主，也曾獲吳三連文藝獎、國家文藝獎、中山文藝獎等。

婚變損形象 轉赴陸又成心靈導師

林清玄作品十分暢銷，最著名的「菩提系列」、「身心安頓系列」每本平均銷量達2、30萬冊，代表作《紫色菩提》更大賣50萬本。作家季季回憶，《紫色菩提》風靡一時，有瘋狂粉絲竟然捧著錢，希望請他到嘉義山上開一座「清玄道場」，但後來林清玄表示，他不當廟公，要做作家。

在聲勢如日中天之時，林清玄卻在1996年傳出婚變，形象大損，甚至有婦女團體焚書抗議，因而轉往大陸發展。林清玄在大陸知名度極高，出版著作亦有百餘本，共計26篇文章被收錄在小學到大學的課本中，入選數量僅次於毛澤東，也被出成高考試卷題目。

(中國時報)