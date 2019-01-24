蔡拚勝選 兩岸政策別玩過頭

2019年01月24日 04:11 中國時報 崔慈悌

行政院證實將列陸企黑名單，華為恐入列，儘管如此，民眾一點也不畏懼。圖為上周六華為台北體驗店推新品，店外大排長龍。（華為提供）

資安問題成蔡政府重點政策，聯想也可能列入黑名單。圖為聯想門市。（張鎧乙攝）

日媒報導蔡政府極可能列陸企黑名單，大陸海康威視也可能是其一。圖為海康威視參加西班牙國際安防展。（新華社）

新聞透視蔡總統強硬回擊習近平讓支持度大幅攀升，也為她2020連任路找到一條「救命繩」，政府擬公布陸企產品黑名單，只是強硬兩岸策略的一環，小英力拚勝選，卻也不能「玩過頭」。

除美國之外，歐、日等各國近來也研擬限制大陸通訊產品，但這些國家多為發展5G系統，顧及通訊設備可能涉及資安，研擬在建設基地站時排除包括華為在內的大陸產品，即使如此，未來究竟採取哪些行動，多數仍在評估階段。

貿易戰選邊 放眼2020年

美國抵制大陸產品舉動，除國安考量，也與近來陸美貿易大戰有關，其中還涉及科技大廠競爭與市場爭奪戰，大陸與美兩強互打，各自擁有雄厚資本與市場作後盾。

為避免遭波及，各國幾乎都選擇隔山觀虎鬥，台灣此時選擇與美國站同一邊，除在國際空間上需美國作靠山，更大原因則是蔡政府認為，此舉有利2020年的選舉。

民進黨在九合一選舉慘敗，蔡總統支持度選後跌入谷底，黨內擔心再這樣下去，政權恐將不保，逼宮動作不斷，獨派4大老甚至登報明白要小英棄選。

建資安防火牆 勿亂開槍

值此危急存亡之際，大陸國家主席習近平丟出一個和過去差異不大的「習五點」，卻讓蔡英文找到切入點，在強硬回擊「九二共識」和「一國兩制」後，蔡網路聲量迅速高漲，也讓小英決定拋棄過去「神隱少女」改當「辣台妹」。

面對民進黨內即將到來的黨內初選，蔡英文此時能抓的「救命繩」就是兩岸政策，既然這劑強心針迅速有效，可預見短期內還會不斷施打，祭出陸企黑名單只是其中之一。

當然，為了國安，政府確實需要建立嚴密資安防火牆，但不應亂槍打鳥，把涉及高科技的陸企大廠都當賊看。

兩岸貿易戰 台灣定重傷

何況這些大廠許多關鍵組件都來自台灣廠商，以華為今年1月高調推出的新伺服器晶片組件為例，就是由台積電代工。

台灣去年對大陸及香港出口高達近1384億美元，占全台出口41.2％，大陸進口金額則是552億美元，僅占19.3％，政府大動作若不慎演變成兩岸貿易戰，台灣絕對重傷。

強硬的兩岸政策讓蔡英文看起來更辣更有魄力，或許能贏回年輕族群對她的支持，也有利她爭取2020黨內提名，但對兩岸關係、對台灣絕非好事，應適可而止，不能玩過火。

(中國時報)