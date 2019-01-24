藍委酸 何必搶當蝙蝠俠小弟

2019年01月24日 04:11 中國時報 周毓翔 、 楊家鑫 ／台北報導 ／台北報導

民進黨政府打算祭出陸企黑名單，禁公部門使用陸企產品，對此，國民黨立委許毓仁質疑，封鎖華為等企業只是假議題，民進黨政府藉此表達對美忠誠度，實質意義不大，但台灣何必捲入陸美貿易戰中？

據報導，黑名單除華為外，中國電信大廠中興通訊、監視器製造商杭州海康威視數字技術及大華技術等公司，也可能登首波名單，電腦製造商聯想也可能被禁用。

許毓仁說，陸美貿易戰談判結果尚不清楚，台灣又何必搶當蝙蝠俠（美國）小弟羅賓？如果陸美談判有成果，台灣該如何自處？又如何找下台階？政府應思考台灣利益，不該玩政治槓桿。

國民黨立委陳宜民也認為須有通盤考量，不是一味禁止，以華為、OPPO、小米為例，在台灣有很多手機門市都有售，「台灣已賣到亂七八糟，特價時甚至搶購」，民眾都在用，政府不准用不是很奇怪？難道進政府機關還要繳手機做安檢？

此外，大範圍禁止實務未必可行，陳宜民說，如何定義公務機關？拿政府資源的醫院學校算不算？醫療器材會用到陸製零件，難道也拔掉？在全球化時代，如何做到全部防止？他建議或可祭「落日條款」，否則就是侵害人民權益。

陳宜民表示，如真擔憂國安問題，應先做好影響評估，建立完整資安機制，研發反追蹤科技，不是只配合美國，說禁就禁，恐讓人民無所適從。

對此，北京聯合大學台研院副院長李振廣指出，台當局是「瞎起鬨」，華為、聯想原部件可能來自台企，它是全球化產品。雖然台灣市場小，份額有限，但蔡政府開這個頭非常不好，最終會損害台灣企業利益。

廈大台研中心副主任唐永紅認為，如果被禁的是兩岸企業合作產品，將直接衝擊大陸有關產品對台出口，進而衝擊有關產品的大陸生產，也會影響兩岸產業合作，損害台廠的發展。

(中國時報)