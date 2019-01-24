林伯豐斥惡搞 不利兩岸供應鏈
蔡政府對大陸高科技產品打算「來硬的」，工商協進會理事長林伯豐怒斥「惡搞」，如此不重視經濟的「政治操作」，將導致兩岸關係惡化，不利兩岸供應鏈。電電公會理事長郭台強說，無論用哪裡產品，競爭力才最重要。
林伯豐指出，政府應想清楚，大動作禁陸企產品，恐嚴重影響兩岸關係，去年民眾已用選票告訴政府，比起政治，台灣更需拚經濟，若政府再「惡搞」、不聽經濟聲音，2020年恐會「再輸一次」，政府如此過度政治化、不接近民意，「應要辦公投」。
他說，公部門要禁用，民間有意見也沒用，但建立「陸企黑名單」是多此一舉；以民營企業來說，有在大陸投資的公司，在台灣不用大陸設備，在大陸當地會用，企業都會做資安保護，政府不應在這件事上「政治操作」。另如5G產品，華為比其他國際廠牌少2成成本，基於成本考量，「企業難道不用？」。
郭台強說，陸美貿易戰對台灣電子業已產生影響，在期望風波過去的同時，產業也該找到新需求和契機，5G是其中之一。他指出，由於5G投資環境不夠成熟，相關建設需投入很多資本，但5G、AI帶動物聯網發展，就是產業未來趨勢，應帶來很多商機。
不過，政府針對華為等陸企產品，就和5G息息相關，郭台強認為，政府有政府考慮，但對產業，競爭力最重要，怎樣的產品能帶給社會更進步、更快速發展，才是企業考慮觀點。他坦言，電子業在設備採購部分，並沒因大陸的設備影響資安或產業發展。
有趣的是，台塑集團總裁王文淵昨在台塑暮年會，也被發現用華為手機。他說，他有兩隻手機，華為和蘋果，但華為手機沒放晶片，僅做照相用，因有三個鏡頭，照相品質很好、很漂亮。
(中國時報)
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