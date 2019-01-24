便宜了三星 通路業直言政府別瞎管

2019年01月24日 04:11 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

對陸敵意升溫，政院擬公布大陸科技公司詳細黑名單，在智慧型手機與筆電佔一席之地的華為、聯想兩大廠可能入列。通路業者直言，禁大陸品牌可以，好歹台廠要能因此受惠，但這禁令「肥水都落到外人田」，搞不好最高興的是韓國三星。

以智慧型手機為例，去年12月銷售前10名中有4家大陸品牌，分別為華為、OPPO、小米及SUGAR，合計市占率突破2成，首度擠下三星，成為智慧型手機市場「第二勢力」。

手機業者指出，陸廠這幾年產品力與品牌力逐漸提升，順勢吸納過去使用hTC、華碩的民眾，但因台廠品牌競爭力不夠，就算政府禁陸廠品牌，用戶也很難回流至台廠手機，最終可能便宜了蘋果跟韓國三星。

通路業者認為，雖然政府禁令僅針對行政院其及所屬各機關中央各部會、相關機關，但以其龐大人數，自然會對手機銷售造成影響，除非政府能強制用國產手機，藉此扶植國產品牌，否則就是「為禁而禁」。

「禁華為？那小米要不要一起禁？」通路業者表示，蘋果iPhone近年創新不夠、吸引力大減，宏達電與華碩產品也面臨瓶頸，好不容易靠陸廠喚回些人潮，卻因為意識形態要禁，無疑是過度干預，更是與民爭利。

筆電方面，根據研究機構TrendForce出具的筆記型電腦出貨報告，聯想出貨排行為全球第二大，市占約2成。業者直言，政府對全球市占率極高的品牌下禁令，等於變相縮減民眾購買選擇，如因禁令讓訂單流向宏碁及華碩，無可厚非，但「會有嗎？」

業界人士直言，產品有無競爭力，銷售數字會說話，高手在民間，根本不需要政府在那邊瞎管一通，教民眾怎麼選；況且，禁了陸廠，變相助長非台廠品牌聲勢，結果可能是三星賣得嚇嚇叫，到頭來便宜了韓國廠商，「天底下哪有這麼笨的政府？」

(中國時報)