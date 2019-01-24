學者憂順差變逆差 經濟恐陷深淵
繼工研院開第一槍後，蔡政府預定3月底列陸企產品黑名單，學者警告，政府為向美輸誠，不惜拿陸廠當祭旗，但台灣去年全年貿易順差494億美元，來自大陸貿易順差額高達8百多億，一旦大陸對台報復，台灣貿易順差恐成逆差。
大陸是我第一大出口地區，據最新統計，去年全年我貿易順差494億美元，其中來自陸港貿易順差高達831.8億美元，而台灣出口大陸占我出口總額28％，若加計出口至香港再轉口占比15％，陸港占台貿易出口比高達40％，政府敵視大陸，無異將台廠推向風口第一線。
工研院知識經濟與競爭力研究中心前主任杜紫宸指出，這決定不具科技專業意義，純粹向美宣誓效忠，諷刺的是，美國盟友只是禁止採購華為5G系統，台灣公部門連大陸手機都禁，效忠程度實在過火與離譜。
不願具名學者憂，台灣產業鏈與大陸如此緊密，政府決定與美國川普站同一陣線，對陸採取如此強硬措施，恐「玩火自焚」。
杜紫宸說，從來沒有先進國家會對大陸4G手機下手，進而下達禁令，因至今無科學證據顯示，如華為手機內裝有木馬程式，可透過台灣電信公司將資料傳到華為資訊中心；他說，若手機通訊錄上是 Nancy、 Henry、 David等，請問華為背後的中共國安部門，如何辨別誰是誰？
既然無科學證據，也不符邏輯，杜紫宸認為，政府大動作列黑名單唯一理由就是，向美表態效忠，這決定不具任何專業素養。
學者表示，大陸對台政策簡單8字就可解釋，「軟的更軟、硬的更硬」，各縣市首長認同九二共識，大陸政府給的更多，蔡政府如此強硬措施，拚經濟恐怕討不到好處。
不過，經濟部淡定地認為，台灣通路不過是大陸很小的市場，影響很小，呼籲接大陸單台廠平均布局、分散風險。
(中國時報)
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