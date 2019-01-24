蔡衍明：九二共識 就是兩岸一家人共識

2019年01月24日 04:11 中國時報 陳柏廷 ／台北報導 ／台北報導

旺旺集團23日舉行歲末迎春聯歡會，董事長蔡衍明表示，兩岸好，台灣才會更好，而「愛台灣就是讓台灣人民日子過得更好」。他強調，「九二共識」就是「兩岸一家人共識」，要以身為中國人為榮，大聲喊出「兩岸一家親，我們都是中國人，快樂過生活、賺大錢」，期待2019年兩岸要加強溝通，累積互信，「兩岸中國人大團結」。

旺旺集團昨日在南港展覽館席開416桌，逾4000位同仁一起同樂，並送出獎金超過1000萬，讓現場氣氛HIGH到最高點；而今年也邀請陶喆、八三夭等多位歌手及樂團表演，蔡衍明更上台與李炳輝合唱《流浪到淡水》，掀起尾牙另一波高潮。

愛台灣 要讓日子過更好

蔡衍明致詞時指出，愛台灣就是讓台灣民眾日子過得更好，並當場許願，希望2019年兩岸人民之間要想辦法來加強溝通，互相更進一步的累積對彼此的信任感，也期望旺旺中時媒體集團能持續在此方面發揮影響力。

談及「九二共識」遭到汙名化問題，蔡衍明強調，九二共識說穿了就是「一家人的共識」，兩岸都是自己人，應該要彼此相挺；台灣若反對九二共識，就是認為台灣跟大陸不是自己人。「九二共識就是我們是自己人、都是同一國的，所以更要相挺」。

蔡衍明認為，其實兩岸問題很單純、很簡單，大家日子可以過得快快樂樂，為什麼每天要生活著如此緊張，隨時擔心要發生什麼事情？這是完全沒有意義的事情。

挺九二 沒有理由汙名化

此外，蔡衍明也呼籲認同「兩岸一家親」，並以「身為中國人為榮」。他稱，雖然台北市長柯文哲稱「兩岸一家親」已被汙名化，但「兩岸一家親」就是我們兩岸是一家的意思，「這麼淺顯的一句話，是要怎麼樣汙名化，有什麼理由汙名化」。

蔡衍明還稱，我們都是中國人，作中國人根本不丟臉，而且要以身為中國人為光榮；「甚至只要把家裡的神主牌拿出來看，也都是寫著我是中國人。」應該學高雄市長韓國瑜競選時的口號，「貨出去、人進來、高雄發大財」，大聲說出，「兩岸一家親，我們都是中國人，我們就快樂過生活、賺大錢。」

大團結 為未來再拚一次

蔡衍明還感性地說，「兩岸好，台灣才會更好」。2019年要繼續深化兩岸間的感情，「中國人不要再被外國人看不起了，大家要為台灣的未來再拚一次。」；而兩岸中國人大團結，也就是他2008年辦媒體時的夢想。

(中國時報)