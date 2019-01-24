全力拚經濟 韓盼中央別念緊箍咒

2019年01月24日 04:11 中國時報 劉宥廷 ／高雄報導 ／高雄報導

陸委會主委陳明通23日拜會高雄市長韓國瑜，雙方會面不談九二共識。陳明通說，他與韓國瑜都拿中華民國身分證，藍綠距離應小於藍紅、綠紅距離；韓國瑜則重申要全力拚經濟，希望陳明通幫高雄「又明又通」，陸委會千萬別給一個框架緊箍咒。

韓、陳見面會登場，韓國瑜先化解沉默開玩笑說，「氣氛有點嚴肅，不好意思這裡沒有卡拉OK」，引發哄堂大笑，話鋒一轉導入正題，他主要是看陸委會長官有何指示，並對陳明通說，「你是唐三藏，我是孫悟空，拜託不要念緊箍咒，我們心胸開放」。

陳明通則誇韓國瑜是政大東亞研究所畢業的高材生，他很認真拜讀韓的碩士論文《從中共對台統戰策略看兩航談判》，其中有不少金句，因此決定跟韓市長談戰略性問題，對岸運用一切統戰要達到歷史進程的「一國兩制」，但台灣人民不接受，對岸兵臨城下，必須有所警惕。

韓說，高雄未來希望像陳主委的名字，「光明又暢通」，不明不通的話，整個城市是悲觀的；幾十年來，共產黨無不想解放台灣，但彼此攻守沒變過，好比40年前第1條高速公路，黨外警告是建給有錢人的，但事後證明這是錯誤的，「硬要套在裹小腳框架裡，絕對不符合高雄發展！」

韓還說，台灣有兩種選擇，一種是充滿憂慮恐懼的「威脅論」，擔心被大陸併吞，另一種選擇則是展現台灣好吃好玩、公民素養夠、文化底蘊深，吸引各國旅客；他說，年後將至星馬等地簽定農漁產品外銷訂單。

陳明通表示，他與韓拿的都是中華民國身分證，希望尋求戰略支持與協同。韓則問陳有何指示，還是高雄可「芝麻開門」全開？陳回應很多東西已開放，包括包機、郵輪等，「你們想要開放哪些，可告訴我們來配合」，希望中央地方合作無間。

韓、陳會後接受媒體聯訪時，陳明通稱有共識，就是「大智若愚韓國瑜，上明下通陳明通」，韓國瑜笑回「聰明絕頂」，讓陳有些愣住；韓接著說，從陳明通口中不斷說出中華民國且透露熱愛，感覺特別溫馨感動。

(中國時報)