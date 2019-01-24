親吳派提1／2條款 阻議員換跑道

2019年01月24日 04:11 中國時報 王正寧 ／台北報導 ／台北報導

挾著九合一勝選氣勢，國民黨的2020總統與立委選舉都呈現參選爆炸的態勢，提名辦法也備受關注。黨內親吳中常委李昭平昨提案，建議總統提名先在各地舉辦辯論，再進行分區民調、投票；針對2020立委提名，他建議「訂定二分之一條款」，除非徵召，去年底甫當選的公職人員，不應被提名。

甫當選公職不被提名

總統採取美式初選傳言滿天飛，國民黨中常委昨天終於出手，由李昭平提出「對第15任總統、副總統選舉提名作業建議提案」，建議2020國民黨總統提名作業，先在各地舉辦初選辯論，辯論後才分區民調、投票，讓全民了解到每一位參選人政見，方能選賢與能，推出國民黨最優秀參選人。

李昭平在提案中也強調，這樣的制度是先進民主國家更接地氣的方式，至於如何分區辯論、民調、投票，由黨中央規畫。

在立委提名部分，李昭平也提案，針對2020立委提名，建議「訂定公職人員二分之一條款」。各級民意代表任期未超過一半，不得登記參加其他公職的黨內初選，除非黨有需要，徵召者除外；此舉形同封殺去年底甫當選的公職人員。

保障現任者參選權益

此外，李昭平同時也提案「保障」現任區域立委，建議優先辦理現任17位區域立委的提名作業。主要就是認為，2016能夠選上的立委都很有實力，常會也多次肯定他們在立法院的表現，加上立法院下會期在2月就要開議，不要讓現任立委一面忙於初選，又要到立法院，疲於奔波而無法開心問政。

如果立委提名作業建議提案獲得通過，將衝擊準備投入立委選舉的黨內公職，目前黨內從南到北都傳出有資深議員或是鄉鎮市長有意挑戰立委，包括台北市王鴻薇、鍾小平；桃園市舒翠玲、萬美玲；此次選戰打得漂亮的高雄市，更是有包括陳麗娜、陳美雅等議員準備乘勝追擊搭「韓流」更上一層樓。

由於涉及現任者的參選權益，而且已經有部分議員和鄉鎮市長早就開始做立委提名的準備，中常委蕭景田特別建議要訂定「日出條款」，就算該建議案通過，也應該從2024開始實施。

黨主席吳敦義對此並未表態，僅交代智庫和中常委成立專案委員會，納入學者、專家，在農曆年後先提出名單再進行討論。

(中國時報)