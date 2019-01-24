北檢閃電辦案 鄭惠中限制住居
中國時報
本報記者／綜合報導
資深藝人鄭惠中掌摑文化部部長鄭麗君，台北地檢署認為鄭惠中疑涉傷害、妨害名譽、妨害公務罪嫌，將鄭惠中暫列為被告，諭令限制住居。北檢昨傳喚華視總經理兼關懷演藝基金會董事長莊豐嘉、文化部專門委員4人作證，另以被告身分傳喚鄭惠中，釐清鄭麗君赴藝人餐會是否屬公務行程，訊後請回。
被掌摑後力文化部長鄭麗君昨對外說明，她強調，不管主張或理由為何，都不能夠合理化暴力的本身，「我一整天臉都是麻麻的。」力道之重不言而喻。
行政院長蘇貞昌、台北市長柯文哲強調，可以自由表達意見，但絕不容許暴力，打人一定是不對的；前新北市長朱立倫表示，掌摑、丟鞋都不正確，不分政黨都該譴責。
此外，鄭惠中昨拜訪鄭麗君撲空，鄭惠中表示，將再拜訪鄭麗君，強調錯就是錯，真的道歉。
2008年10月，大陸海協會副會長長張銘清來台，在南市孔廟遭民進黨台南市議員王定宇與群眾近身抗議致摔倒，台南地檢署依首謀聚眾施強暴脅迫、傷害罪起訴王定宇，具體求刑1年2月。
2009年，民進黨立委邱議瑩在立院掌摑立委李慶華，北檢依公然侮辱罪起訴邱，被判拘役30天確定後，由李永得代繳罰金。不過，邱議瑩未記取教訓，2013年4月，邱不滿法務部將陳水扁移培德病監，到法務部踹破部長室門，因法務部長撤告逃過一劫；另陸海協會長陳雲林來台，民進黨及本土社團包圍在晶華酒店，造成警民衝突，最後不了了之。
(中國時報)
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