總統仿美式初選 藍太陽先鬥
資深媒體人趙少康拋出以美式初選制產生國民黨總統提名人，昨天有中常委提出「改良版」；甚至在立委提名部分也同時建議採1/2條款，並「優先」處理現任區域立委提名。親吳中常委出手，確立未來會是新的遊戲規則，而改變的幅度與方向正是黨內太陽角力的戰場。
根據《中國國民黨黨員參加公職人員選舉提名辦法》，對於總統候選人的提名，黨員意見與民意調查是三七比。目前民調領先的前新北市長朱立倫雖然口說尊重黨中央，但朱系人馬卻是力推全民調，並盼儘速確定辦法，目的不外就是希望速戰速決，進而影響立委的提名。
吳系中常委所提的「美式初選」概念及制度，經由真刀真槍的對決，與地氣銜接，讓最有戰鬥能力的人出頭，不論是年輕人或新人，只要有戰力就有展露才華的機會。
但過去國內「試辦」的經驗並不成功，自然也引發不同意見的論戰，但這也在黨內引發激盪，在全民辯論與黨員三成、民調七成的選項中有不同的思考，經昨日親吳中常委提出改良版後，這次黨內初選將朝「求新」的方向調整。
因為一旦分區進行，整個戰場就拉大，不論6區或8區，形同進入延長賽後，變數勢必就會增加，落後者可以時間爭取逆轉勝的機會，領先者自然不樂見。再者，辯論的遊戲規則如何訂定？況且，中常會未來若通過《中華民國第15任總統、副總統提名特別辦法》，民調、投票的比例是否不變，都將是未失知數。
(中國時報)
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