楊秋興高興過早 誤揭義大國賠案

2019年01月24日 04:11 中國時報 林宏聰 、 曹明正 、 崔慈悌 、 王己由 ／綜合報導 ／綜合報導

義聯集團因高雄市政府卡住義大世界開發案，憤而提起國賠訴訟，前高雄縣長楊秋興23日臉書發文，指最高行政法院已判決義大勝訴，問題只是賠多少，他建議韓國瑜假扣押前市長陳菊等人財產；但高市工務局指案件還在審理，尚未判決；總統府發言人張惇涵表示，本案目前仍在司法程序中，不知楊秋興何時成為法院，可以逕行宣判，呼籲楊前縣長無需空穴來風，蓄意造謠。

楊秋興這3天到海南島考察遊艇產業，爭取對岸向高雄採購遊艇，昨搭機回台，途中他在香港機場上網發臉書，貼政論節目22日討論陳菊市府阻擋義大世界開發、遭監察院糾正的影片連結，並指義大世界申請國賠258億案，最高行政法院判決義大勝訴，現在只是賠多少的問題，造成市府損失，相關決策人員要負責。

「公文調出來，誰簽過名都要負責！」他點名卡住義大世界開發案的前高雄市長陳菊、前副市長吳宏謀、前工務局長後來升任副市長的楊明州等人，呼籲韓國瑜立即扣押他們的財產。其中，楊明州被韓國瑜延攬擔任新團隊祕書長，目前還在市府服務。

楊秋興昨晚接受本報訪問指出，義大世界在他擔任高雄縣長期間核准開發，那是山間野外的土地，而非都市計畫內，因此縣府只限制總容積，後來卻被陳菊市府移送，結果判決確定前縣府公務員沒任何人被起訴或懲處，代表一切行政程序合法。

他說，原縣府發合法建照，怎麼可以說停就停？根本就是站在政治考量，刁難企業；他更直接嗆陳菊說：「公務員不能為所欲為，要有適法性，若因此造成國賠損害，也要負起賠償責任！」

高巿府工務局發言人張恩成則表示，義大提出國賠請求，工務局已依《國家賠償法》規定程序辦理，且現在還在審理中，並沒有判決出來；因此楊秋興所寫最高行政法院判決，應該有誤。

(中國時報)