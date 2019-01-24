賴強調時機到 台灣需新憲法

2019年01月24日 04:11 中國時報 朱真楷 ／台北報導 ／台北報導

前行政院長賴清德昨出席獨派大老辜寬敏創辦的「台灣制憲基金會」開幕會，他說，《中華民國憲法》在中國制定，中國思想影響台灣團結，更無法面對中國威脅，因此「新憲法的時機已經到了」，期待透過台灣新憲法，發揮台灣人權益、團結台灣人、提升政府效率三大功能。

獨派大老辜寬敏，集結獨派力量成立「台灣制憲基金會」，昨特別邀請賴清德、民進黨黨主席卓榮泰等出席開幕式，互動熱絡，辜寬敏對賴清德的「牽成」也溢於言表。

辜寬敏說，賴清德很早就在考慮選總統，因為這是他一輩子的事，不但是他自己的事，也攸關台灣將來，「在座可以相信賴清德先生，對這個問題，有很慎重在考慮。」至於是支持「蔡賴配」或「賴蔡配」？辜寬敏說「這是他們決定，不是我決定的事情。」

然而，一談到台獨議題，辜寬敏仍難掩怒氣，炮轟蔡英文的「維持現狀說」，社會、政治每天都在進步，台灣卻只能一路維持現狀，這對台灣非常不利，「什麼叫維持現狀！政治領導者有責任制定新憲法，今天大家來參與，就代表大家贊成這樣主張。」

賴清德則表示，台灣有3個原因需要新憲法，第一，目前的《憲法》是在中國制定，非為台灣量身訂做；第二，前總統李登輝帶領7次修憲，經過20年實施問題不斷；第三，《憲法》制定是在中國，有中國思想，但台灣人民已有「台灣命運共同體」意識，兩種不同思想在台灣不斷矛盾，影響團結進步。

「現在時機已經到了，愈來愈多人民認為台灣需要新憲法！」賴清德強調，辜寬敏的「台灣制憲基金會」，是在創造「台灣新憲法」的可能性，他期待「新憲法」能有3大功能，第一，更保障台灣人民權益；第二，政府體制運作能更有效率；第三，團結台灣人民，因為台灣不團結，將無法面對中國的威脅。他相信社會對新憲法期待甚深，期待新憲法能像逆風蒼鷹、再次展翅，成功飛到目的地帶來新台灣。

(中國時報)