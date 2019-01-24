制憲正名 綠兩岸論述淪雙頭馬車

2019年01月24日 04:11 中國時報 朱真楷

賴清德以「去中華民國」為核心，力推制憲正名，猶如宣告他已從隱性台獨轉為顯性台獨。賴選或不選總統，勢必都將在2020年扮演關鍵角色；因此，這席顛覆蔡政府「維持現狀」核心政策的台獨主張，預言了未來1年兩岸關係將開低走低。

蔡英文在九合一選後，強調兩岸政策仍是維持現狀。只是，隨著獨派逼宮，最可能取代蔡的賴清德，如今毫不避諱地宣布制定台灣新憲法時機已到，讓蔡英文的兩岸論述面臨後院失火困境。

但賴清德若真有心推動台獨，何不在閣揆任內挾政治光環號召內部發動憲改？這是否又是在喊台獨、騙選票？由於獨派這類紀錄已是罄竹難書，因此，賴這席話恐怕很難引起社會主流民意共鳴。

只是，撇開獨派與賴清德的個人利益不談，作為民進黨政權保衛戰重要領袖的賴清德，無論2020是否將取代蔡英文，他的言行，必有一定程度引導綠營內部風向。

換言之，在蔡英文仍主張「維持現狀」的前提下，賴拋制憲正名，將讓民進黨的兩岸論述陷入雙頭馬車的矛盾與衝突。因為，想要維持現狀，就不能切割中華民國；若要改拾台獨神主牌，就等於自毀現狀，如此一來，兩岸關係豈有不更趨惡化，甚至是引爆軍事衝突的可能？

或許，每次只要講到「制憲正名、一邊一國」這幾個關鍵字，獨派總會像吃了強力興奮劑，問題是，作為後蔡英文時代領導者、肩負穩定國家重責的賴清德，能如此率性起舞嗎？眼前的賴清德，恐怕又被權力慾給沖昏頭。

(中國時報)