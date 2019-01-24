2019年01月24日 04:11 中國時報 李欣恬 ／台北報導 ／台北報導

2010年時，知名作家林清玄接受本報專訪，暢談兩岸學生教育的差別和自己創作的理念。（本報資料照片）

林清玄簡介

林清玄在1994年出版《打開心內的門窗》有聲書，銷售16萬套、總銷售錄音帶超過320萬卷，帶動一股有聲書出版熱潮，內容著重心靈改革和佛學。資深媒體人、禪學作家陳琴富表示，「林清玄是把佛法文學化的第一人，也是90年代席捲全台的心靈導師，後來再也沒出現和他一樣的作家。」

深入淺出 貼近讀者的心

陳琴富表示，林清玄談論佛法、禪學，是直接將他自己的消化和思考，轉化給讀者，「他不以高深的方式談論禪學，也不是直接詮釋、解釋經典，而是以在家人的身分，生活化的筆調，談論佛法中的智慧，這是非常難得的事情。」

1990年代，台灣經濟起飛，正是需要心靈糧食的年代，陳琴富表示，「正是因為林清玄生活化的文字，很能貼近讀者心，使得他的讀者群很廣，包括大眾、文學愛好者和初步想接觸佛法的人，都能從他的文字有所獲得。」

紫色菩提 最尊貴的覺悟

陳琴富表示，林清玄在赴陸發展後，談論禪學也轉換不同方式，改從茶道切入談論生活哲思。

林清玄可能是華人世界最擅長以淺顯的文字述說禪理、佛法甚至人生哲理的作家，他常以日常生活作為隱喻，談論佛學智慧。

他以「菩提」系列成名，一般人不了解菩提是什麼，人云亦云，林清玄在代表作《紫色菩提》裡，則把「菩提」看成是生命的「覺悟」，他說：「紫金色是佛教最尊貴的顏色，菩提是覺悟，紫色菩提就是『最尊貴的覺悟』，可以開啟入世和出世的雙重智慧。」

林清玄認為，只要有柔軟心，就能使「煩惱菩提」變成「清涼菩提」，他在《清涼菩提》提到，「有慾念，就有火氣；有火氣，就有煩惱。柔軟心使慾念的火氣溫和，甚至消散，當慾念之火消散了，就是菩提。從煩惱到菩提的開關，就是柔軟心。」

用心過活 修行不在遠方

此外，林清玄也認為修行並不在遠方，就在活著的每一個當下。他在《情深，萬象皆深》裡提到，「我們要輕輕的走路、用心的過活；我們要溫和的呼吸、柔軟的關懷；我們要深刻的思想、廣大的慈悲：我們要愛惜一株青草、踐地唯恐地痛。這些，都是修行。」

他強調，佛不在他方，而是在永恆的當下，他在《在雲上》寫道：「佛是處處在的，在每一片葉、每一朵花、每一株草，甚至在吃冰淇淋清涼的心裡。但是，拜著佛的人中，幾人能知呢？」

(中國時報)