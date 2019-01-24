感念知遇之恩 林清玄拚命寫

2019年01月24日 04:11 中國時報 許文貞 ／台北報導 ／台北報導

林清玄作家路的兩大轉折，一是在媒體工作，二是學佛。他自17歲就開始創作，投稿到報刊，時任《中華日報》副刊主編的九歌出版社創辦人蔡文甫，和《中國時報》人間副刊主編高信疆，對於林清玄的投稿來者不拒。也是這樣的知遇之恩，讓林清玄畢業、退伍後第一份工作就到人間副刊當編輯，取筆名「秦情」，由高信疆筆名「高上秦」而來。

林清玄曾表示，「第一個覺得我可以寫作的人是高信疆先生。那時他在編人間副刊，總是先寄錢給我，說我寫了稿子以後再從稿費裡面扣回來；我當然感動得拚命寫，但是高先生登了以後，還是照給我稿費。」

這樣的知遇之恩，讓林清玄十分感謝九歌出版社創辦人蔡文甫，「從我開始投稿，他沒有一次退過我的稿子。在我當兵生活最苦時，還常收到蔡先生寄來的稿費。《紫色菩提》原本其他出版社都沒興趣，我帶給他看，他就叫我留著，就在九歌出版了。」

林清玄學佛的機緣，則是源自感情。據林清玄友人表示，他過去曾有一位女友吃素，兩人交往後，林清玄才跟著吃素，進而接觸佛學。32歲時林清玄更決定辭掉工作，入山修行，到35歲才出山。九歌出版社總編輯陳素芳表示，林清玄認為佛法不只是硬梆梆的經文，「佛法應要加以闡述，跟現代人有關係，所以寫《紫色菩提》開啟佛學散文風氣。」

不過林清玄長年在九歌出書，後來改在圓神出版社出書，則是另一段故事，簡志忠和林清玄私交甚篤，擔心他吃素影響體態，於是常邀他去打籃球。某次打球時，簡志忠帶來一套書，竟然是他將林清玄所有作品印出、重製封面的新版，並且告訴林清玄，「如果你在我這邊出書，我就這樣做。」成功打動林清玄。圓神出版社甚至投入兩波各600萬元行銷企劃，將林清玄捧上頂峰。

(中國時報)