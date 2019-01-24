陸教材也愛引用 次數僅少於毛澤東
兩岸均有高知名度的作家林清玄辭世，震撼文壇，長江文藝出版社社長尹志勇指出，僅一本《林清玄談林清玄》便有80萬冊的銷量，林清玄的禪意書寫，至今仍在陸具影響力。
尹志勇指出，林清玄早在90年代，便與張曉風等人作為第一批進入大陸民眾視野的台灣作家而享知名度，即便當年市面上正版作品還不多，許多讀者是看著他的盜版作品成長，尹志勇分析：「作品的藝術質量高，談禪學具獨特性，再者，作品清晰明朗，深入而能淺出。」
林清玄在大陸影響力持續不墜，與作品被收錄在國中小學乃至高中教材中不無關係，截至2018年5月的一份《中小學語文中林清玄散文作品教學研究》統計來看，如〈桃花心木〉、〈鞋匠的兒子〉、〈和時間賽跑〉等文章，於大陸各版本小學課本引用高達18次，國中引用2次，高中3次，據稱數量僅次於前中共領導人毛澤東；近10年作品在中考中選用高達16次，高考1次。
去年在陸推出新書《清玄說：換個角度看生活》時，他也風趣解讀了自己的散文受讀者肯定，是名字取得好，本來被取名「林清怪」，報戶口時，看到旁人讀的武俠小說中有一高人號「清玄道長」而取名「清玄」，他當時打趣：「如果我真的叫林清怪，估計現在沒有人會買我的書。」
(中國時報)
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