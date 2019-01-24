知名雞排店 遭爆用過期食材
新北市板橋區知名的「後埔戰鬥雞排店」遭民眾檢舉使用過期原料，新北市衛生局22日前往位於土城的工廠稽查，現場封存疑似逾期的生鮮及醃漬雞肉原料共2943公斤，衛生局表示，若經查證屬實，將依法開罰6萬元以上、2億元以下罰鍰；業者強調，因裝雞肉的籃子是舊籃子，標示日期不準確，並非食材過期。
新北排隊美食 桃竹有分店
板橋後埔戰鬥雞排店是當地知名排隊美食，除在新北有多家分店外，也在桃園、新竹展店，但日前遭民眾爆料指出，其位於土城的製造工廠疑似供應過期食材，今年1月叫貨的甜不辣，送來的食材竟在去年初即已過期。
衛生局表示，22日接獲民眾舉報後，稽查人員當天便前往土城工廠稽查，發現有貯存逾期原料、逾期報廢品無專區存放、無產品驗收紀錄及進貨憑證、工廠未登記等多項缺失。
若查證屬實 最高罰2億元
稽查人員當場封存疑似逾期的生鮮及醃漬雞肉原料，包括「骨腿（生鮮）」、「三節雞翅（生鮮）」、「尾椎（生鮮）」、「雞心（生鮮）」、「7號大胸（醃漬）」、「三節雞翅（醃漬）」、「骨腿（醃漬）」、「1號去皮半雞胸（醃漬）」等8項原料共2943公斤。
稽查人員也要求業者限期改善，若複查不合格，「儲存逾期原料」部分可依《食品安全衛生管理法》第44條規定，開罰業者6萬元至2億元罰鍰。
業者則表示，因裝雞肉的籃子是舊籃子，標示日期不準確，並非食材過期，保證店內販售的雞肉沒有問題，至於未領有食品工廠登記證部分，需進一步了解。
衛生局指出，食品業者應秉持自主管理精神，若發現產品危害衛生安全，應立即主動停止製造、加工、販賣及辦理回收，並主動通報衛生主管機關以免觸法，若查獲業者販售逾期問題產品，將依違反《食安法》第47條，處3萬元以上、300萬元以下罰鍰。
(中國時報)
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