國保欠費快補繳 否則少領61萬
國民保險年金10年繳費期限將於1月31日到期，衛福部表示，目前仍約有一百萬人還未繳清費用，若超過繳費期限，將不得補繳，未來年金恐將少領61萬元。
全台25歲到65歲民眾在沒有軍保、公教保、勞保、農保期間，也有社會保險基本保障。不過，國保保險費設10年補繳期限，自2019年1月31日起，國民年金保險費10年補繳期限陸續屆期，逾期無法補繳。
欠費超過10年的保險費不得補繳、也不得計入保險年資，未來領取年金給付時，老年年金不得擇優領取A式（至少3628元），身心障礙年金則無法享有基本保障4872元。
衛福部社會保險司司長商東福舉例，2008年開辦當時的55歲被保險人，如有1年保費逾10年無法補繳，65歲後每月將少領2677元，以65歲平均餘命19年計算，共少領61萬餘元。
根據調查發現，4成民眾無力負擔欠費，另有4成不想繳納保費是對政府沒有信心，商東福指出，去年進帳63億餘元，目前基金積存高達3111億元，基金財務安全無虞，國人不用擔心未來領不到年金給付，呼籲尚未繳費的國人把握不到10天期限，儘速繳納保費。
勞保局統計到今年1月9日止，「欠費首月為2008年10月的被保險人」約102.6萬餘人尚未繳清保費，這些民眾須繳納保險費，才能享有保險給付。
(中國時報)
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