台彩春節加碼8億 大樂透連開10天
台彩昨宣布年度「重頭戲」，農曆春節電腦型彩券加碼總獎金高達8億元，為歷年次高；由於連續假期長達9天，台彩董事長薛香川揭曉加碼內容時表示，威力彩率先起跑，提前在下周一（28日）頭獎加碼2億元，而大樂透也於2月1日起，連續10天每天開獎，開獎天數創下新高紀錄，期望年前炒熱氣氛，讓彩迷做公益、兼發財。
薛香川表示，今年年假長，很多民眾有出國、外縣市旅遊的計畫，自即日起彩迷可以透過預購方式，連買10天加碼的大樂透，回國再將彩券拿到彩券行對獎，不會因為出國而錯過億萬富翁的機會；台彩總經理蔡國基預估，這次加碼銷售額將額外增加42億元，比去年成長3成以上。
台彩表示，農曆年加碼的大樂透，除了每期頭獎保證1億元外，每期還會加開9個獎號，只要9個獎號中任中其中6個號碼，每組獎金為100萬元，預計送出360組100萬元，大樂透加碼金額達3.6億元；若同一組中獎號碼有兩注以上中獎，該組獎金將依中獎注數均分，更簡單來說，每張大樂透除了讓彩迷成為億萬富翁外，還有中春節大紅包100萬元的機會。
除威力彩、大樂透外，「BINGO BINGO賓果賓果」加碼將從1月28日開始至2月12日，連續16天加碼，「基本玩法」1至6星9個獎項獎金加碼，「猜大小」及「猜單雙」玩法獎金倍數皆由6倍提高為7倍。
(中國時報)
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