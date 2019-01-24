衛生紙抽檢 近4成不合格

2019年01月24日 04:11 中國時報 王思慧 、 郭家崴 、 吳奕萱 ／台北報導 ／台北報導

行政院消保處抽查市售18件衛生紙，竟有將近4成品質項目不合格，最多違規項目是「第1分鐘吸水性」，恐擦不乾淨；還有商品「可分散性」不合格，恐讓馬桶容易堵塞。

消保處分別於實體店選購12件、網路通路6件市售衛生紙，有7件品質檢測不符規定，主要缺失為第1分鐘吸水性有6件不合格，等於要用更多量才能擦乾淨，包含生活好柔衛生紙、得潔抽取式衛生紙、樂雅抽取式衛生紙、新柔花紋連續抽取式衛生紙、巧雅抽取式衛生紙、圓之夢抽取式衛生紙。另有1件違失為標示的張（抽）數與實際狀況不同，產品為大潤發超長型抽取式衛生紙。

可分散性有4件不合格，也就是將衛生紙投入馬桶中時，易導致馬桶堵塞，包括生活好柔衛生紙、愛買抽取式衛生紙、樂雅抽取式衛生紙、圓之夢抽取式衛生紙。

另外，有5件則是違反商品標示法，包含未依規定標示使用與保存方法及應注意事項、外包裝及商品本體標示廠商資訊及商品規格不一致，包括阿比心情抽取式衛生紙、得潔抽取式衛生紙、新柔花紋連續抽取式衛生紙、巧雅抽取式衛生紙、圓之夢抽取式衛生紙。

根據統計，品質不合格的衛生紙中，價格最低者為每抽0.0354元、最高也僅0.075元，每串價格僅35至75元不等；反觀品質項目全數過關者，相同數量價格落於80至100元間，最貴的三層抽取式衛生紙，價格更達300元，但品質相對有保障。

愛買表示，抽檢是去年4月，抽檢品製造日期也是去年4月，目前架上完全是檢驗合格商品。

(中國時報)