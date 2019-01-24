衛生紙抽檢 近4成不合格
行政院消保處抽查市售18件衛生紙，竟有將近4成品質項目不合格，最多違規項目是「第1分鐘吸水性」，恐擦不乾淨；還有商品「可分散性」不合格，恐讓馬桶容易堵塞。
消保處分別於實體店選購12件、網路通路6件市售衛生紙，有7件品質檢測不符規定，主要缺失為第1分鐘吸水性有6件不合格，等於要用更多量才能擦乾淨，包含生活好柔衛生紙、得潔抽取式衛生紙、樂雅抽取式衛生紙、新柔花紋連續抽取式衛生紙、巧雅抽取式衛生紙、圓之夢抽取式衛生紙。另有1件違失為標示的張（抽）數與實際狀況不同，產品為大潤發超長型抽取式衛生紙。
可分散性有4件不合格，也就是將衛生紙投入馬桶中時，易導致馬桶堵塞，包括生活好柔衛生紙、愛買抽取式衛生紙、樂雅抽取式衛生紙、圓之夢抽取式衛生紙。
另外，有5件則是違反商品標示法，包含未依規定標示使用與保存方法及應注意事項、外包裝及商品本體標示廠商資訊及商品規格不一致，包括阿比心情抽取式衛生紙、得潔抽取式衛生紙、新柔花紋連續抽取式衛生紙、巧雅抽取式衛生紙、圓之夢抽取式衛生紙。
根據統計，品質不合格的衛生紙中，價格最低者為每抽0.0354元、最高也僅0.075元，每串價格僅35至75元不等；反觀品質項目全數過關者，相同數量價格落於80至100元間，最貴的三層抽取式衛生紙，價格更達300元，但品質相對有保障。
愛買表示，抽檢是去年4月，抽檢品製造日期也是去年4月，目前架上完全是檢驗合格商品。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。