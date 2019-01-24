客運駕駛可連上9天班 影響萬人
勞動部昨（23）日公告客運業可在國定假日連假鬆綁七休一，客運駕駛可連續上班9天等四項條件；勞動部表示，公告不代表要遵照辦理，必須由工會或勞資會議通過，雇主才能實施。根據勞動統計網資料，受影響客運業駕駛約1萬多人。
台灣汽車客運產業工會理事張立宗表示，勞工根本不敢抗議拒絕上9天班，否則可能會丟工作；但安全卻要勞工負責，要是不幸出事，「最弱小的駕駛要承擔最大法律責任」，非常不能接受。他認為，放寬連上9天是政府在推動，因此政府、業者也要負起責任，若發生事情再檢討來不及，安全絕對不能讓步。
勞動部公告內容與日前法規會內容一樣，除交通部提出的附帶條件「連續工作不得超過9天」、「單日工作時間超過11小時天數不得連續3天」外，增加「每日駕車不得超過10小時」、「連續2個工作日間，應有連續10小時以上休息時間」2附加條件。
勞動部勞動條件及就業平等司長謝倩蒨指出，鬆綁客運業是配合交通部疏運計畫，因此業者除遵守勞基法規範外，也要遵循汽車運輸業管理規則，駕車時間不得超過10小時。她舉例，勞工一天工作時間加上延長工時最多就是12小時，若一名駕駛要花2小時前置準備、清潔等工作，那其駕車時間就是10小時。
謝倩蒨強調，儘管鬆綁七休一，勞工一周內仍需有1天例假，在例假出勤，雇主依法須給加班費；且公告後仍須經由勞資會議或工會同意，若是30人以上公司則需要完成備查程序，若勞資會議或工會同意，勞工本人不同意，不能勉強勞工連上9天，違法將可處2萬元到100萬元罰鍰。
(中國時報)
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