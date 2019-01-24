國旅補助常態化 4月再推一波
交通部觀光局為振興國內旅遊，去年推出3個旅遊補助計畫，今年則有擴大暖冬遊補助方案，總統蔡英文也說，會推動常態性國旅補助。昨日觀光局與各縣市觀光首長交換意見，淡季補助確定會推，但細節仍未定，時間約是4月左右。
觀光局推出「擴大暖冬遊」補助方案，計畫期限僅到1月底，因民眾反應熱烈，各縣市住房率都有大幅提升，因此業者也希望可再推旅遊淡季補助。觀光局副局長張錫聰表示，淡季補助確定會推出，時間大約是4月左右，但會議討論的面向很廣泛，因此細節都還沒討論。
觀光局表示，為推動2019小鎮漫遊年，已選出30個經典小鎮、10大客庄小鎮與國際慢城，昨日座談會中，也讓各首長了解補助計畫，與其他宣傳配合作業等。未來會讓獲選小鎮優先納入旅遊補助計畫外，也會輔導各小鎮發展在地特色文化、美食與活動。
另外，去年11月時，觀光局原打算放寬觀光法規，開放農村、部落客、網紅等非旅行業者，也可經營國內旅遊，但因政策推動過於急躁，引發旅遊業者抗議，只好緊急喊卡。
昨日座談會內也對此進行討論，未來預計下修乙種旅行社的資本額，將從現行的300萬降至100萬到150萬。觀光旅館管理則由現行國際觀光旅館與一般觀光旅館，整併為觀光旅館，而星級評鑑4、5星等者，須符合穆斯林旅遊需求。
(中國時報)
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