上月工業生產指數 終止連9紅

2019年01月24日 04:11 中國時報 王玉樹 、 陳秀蘭 ／台北報導 ／台北報導

經濟部統計處昨天公布107年12月工業生產指數為110.31，年減率1.22%，終止連9月正成長，其中製造業年減1.45%，按業別分，包括金屬機電、資訊電子業及石化工業均全面翻黑負成長；展望今年，在陸美貿易戰衝擊下，前景充滿變數，後勢仍待關注。

經濟部指出，第4季應屬工業生產旺季，但近期受到陸美貿易戰及全球貿易保護主義彌漫影響，去年11、12月外銷訂單翻黑，12月更創下32個月以來最大跌幅，如今工業生產在製造業各業別生產指數翻黑下也受影響。

經濟部指出，電子資訊業12月生產指數，因受到消費性電子產品銷售疲弱、客戶端進行庫存調整，加以上年同月比較基期偏高，致積體電路業中止106年10月以來連續14個來的成長走勢，轉呈微減0.01%；液晶面板及其組件業因價格續跌，減產7.41%；印刷電路板、發光二極體及太陽電池等亦同步減產。惟去年全年指數114.25，仍創歷年新高，較上年增加5.59%。

汽車及零件業 衰退最多

汽車及其零件，受進口車積極搶市，加上外銷市場需求不振，致國產小轎車及汽車零件明顯減產，衰退幅度達16.81%，為各業別之最；化學原材料，受國際油價重挫及陸美貿易爭端懸而未決，市場觀望致需求減緩，以及部分石化廠產線安排檢修致產出減少，致12月減幅也達2.10%；其它基本金屬業年減1.79%、機械設備業年減1.52%，也是因大陸設備投資受陸美貿易戰拖累，減少對台採購所致。

電腦電子光學 受惠轉單

唯一表現亮眼的是電腦電子產品及光學製品業，年增11.93%。主因是受惠於去年基期較低，以及電腦電子與光學製品業轉單效應等因素，創下近半年最大成長幅度，統計處原預估成長走勢延續到年底，但因陸美貿易爭端未解等不確定因素，生產動能未來也恐受抑制。

總計去年第4季工業生產指數112.78，較上季增加1.46%，其中製造業增加2.60%；與上年同季比較，工業生產增加3.09%，其中製造業增加3.36%。

去年全年工業生產指數108.83及製造業生產指數109.40均為歷年新高，分別較上年增加3.65%及3.92%。

(中國時報)