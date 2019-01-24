六都淨遷入人口 桃園冠全台

2019年01月24日 04:11 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

人口紅利驚人，牽動房產表現！東森房屋研究中心統計，六都近6年淨遷入人口，2018年以桃園市淨遷入逾2.3萬人最多，連6年蟬聯六都冠軍寶座，台中市拿下亞軍，淨遷入約1.13萬人，新北市則是近6年首度轉正成長姿態，淨遷入逾4千人，反觀台北市則減少近2萬人，依然敬陪末座，高雄市人口縮減幅度續拉大，減少近2千人。

住商不動產企畫研究室經理徐佳馨指出，六都中除北高外，人口都呈現增加，除生活壓力輕、就業機會多等因素外，某些地方政府加碼打出獎勵移民措施，也是淨遷入表現搶眼的重要原因。

不過是否能和房價產生正連結，在所得未增加，購屋能力有限的狀況下，還必觀察一段時間。但房仲業者樂觀認為，受惠台商回流潮，加人口紅利，看好桃園A7、中路等重劃區，以及台中北屯區、太平區等地房產表現。

東森房屋研究中心經理于靜芳分析，隨陸美貿易戰升溫，大型科技產線自大陸遷回台灣，估計持續帶來人口紅利；觀察桃園不僅工業用地交易熱絡，去年各重劃區土地開發、推案也出現熱潮。

台中市則受惠台74線快速道路通車、台中軟體園區進駐等建設，不僅吸引大量就業人口紅利，也是台商回流進駐重點都會，去年台中市交易量將近4萬棟。

于靜芳表示，新北市政府因拚青年宅政策、衝400萬人口大關，祭出入籍抽獎活動，加上淡水輕軌通車、環狀線開通在即，自住客支撐房市下，目前以新店央北、土城暫緩、板橋北側、三重仁義重劃區及環狀線周邊房市最熱，估計未來2至3年有機會推升人口淨遷入破萬。

高雄平均房價目前多在1至2字頭，相對北部低，在新任市長韓國瑜高喊拚經濟，為觀光挹注活水下，值得觀察今年上半年是否帶動當地觀光人潮，進而催生房市、店面交易。

(中國時報)