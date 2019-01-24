風電費率如降 CIP將與供應鏈重議約

2019年01月24日 04:11 中國時報 王玉樹 ／台北報導 ／台北報導

離岸風電收購費率出爐在即，繼丹麥沃旭能源發函暫停本土工程合約後，另一大廠CIP（丹麥哥本哈根基礎建設基金）、風機龍頭三菱重工維斯特昨找本土夥伴中鋼一起出面澄清不利風電謠言。CIP更說明，不會因這次費率公布就決定是否退出市場，還要看政府第三階段的開發容量與內容而定。但如費率降很多，還是會跟本土供應鏈重新議約。

針對離岸風電預告費率砍到5.1元，CIP財務長徐正穎說，大幅調降躉購費率將牽一髮動全身，使台灣錯失開發先機。不過CIP最終投資決定會在年底才做，所以這次公布的躉購費率不會對投資有直接影響，「如果降了很多，那就會重新啟動與供應商的議價」。

另一個影響其投資的變數，是經濟部今年第一季即將公布的第三階段「區段開發」，有5GW容量。

徐正穎表示，現在2025年的5.5GW容量，扣掉競標部分，躉購僅有3GW多，要撐風機國產化「太小了」，廠商必須知道這不是只做一次性，所以必須要看下階段開放的額度與內容。

(中國時報)