永慶高雄單店業績 突破3千萬
永慶不動產2018年成果傲人，特別是在高雄地區不僅店數成長近兩成，更創下「單店平均業績」超過3千萬的業界高標準，昨（23）日特地包下五星級大飯店，慶祝2018年大豐收！
永慶房產集團2018年尾牙季持續延燒，自1月15日開跑至今已舉辦5場，超過5000人參與，不僅帶動永慶加盟三品牌的高聲勢，更引發許多加盟主詢問。昨日由高屏區永慶不動產接力，席開150桌，是永慶加盟三品牌今年單一品牌舉辦的最大場尾牙。
永慶不動產高屏區經管會長葉誌螢表示，因為所有夥伴們的努力，創造了永慶不動產傲人的成績！經管會準備了豐富的節目與禮品，要讓夥伴們好好享受這個屬於自己的日子。
房屋買賣是客戶人生中的大事，簽約時刻也代表客戶對房仲經紀人的肯定，因此，永慶不動產高屏區經管會每年尾牙皆會準備經紀人愛用的「鋼珠筆」，做為開場幸運抽獎禮，今年更讓每個同仁自己挑選幸運數字，再由主持人公布獲得鋼珠筆的幸運兒，祝福幸運得獎者2019年業績旺旺來，合約簽不停，超級好運的象徵，讓得主們萬分開心！
尾牙眾人最期待的重頭戲，當然是總價值近百萬元的摸彩獎項。今年除有上百個大家最愛的現金獎外，還有50吋大電視、筆記型電腦等。壓軸最大獎則是gogoro機車，大受現場同仁喜愛，抽獎時歡呼連連，就希望抽到大獎，現場氣氛嗨到最高點。
此外，表演節目更是別出心裁，特別邀請著名舞團Luxy Girls展開熱舞秀，別具風格的burlesque風格舞蹈，展現華麗舞孃風采，讓台下歡眾看得目不轉睛，掌聲和歡呼聲不斷，帶來尾牙宴的最高潮！
尾牙當日也同時舉辦了「高屏區永慶不動產年度績優人員頒獎典禮」，特別找了高雄出身的「麵線妹」蔣宜庭擔任主持人，三年前她在高雄一間麵線店工作，因知名美食節目採訪，外表亮眼的她讓主持群印象深刻，也驚艷網友們。
現在的「麵線妹」努力追夢，主業是新娘祕書並擔任活動主持人，葉誌螢表示，永慶不動產一直以來協助在地人圓成家夢，這次特別找「麵線妹」主持，是希望給在地努力的人有更多的機會，也邀請「麵線妹」一起分享永慶不動產努力後的豐收喜悅。
(中國時報)
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