市占近5成 永慶高雄再展30店

2019年01月24日 04:11 中國時報 王莫昀 ／高雄報導 ／高雄報導

2018年是高屏地區永慶不動產豐收的一年，不僅創下「單店平均業績」超過3千萬的業界高標準傲人成績，在2018年的菁英會頒獎典禮上，全台「店總業績」獲獎名單當中，有5成是高雄加盟店，甚至還包辦了第2名至第4名。

永慶房產集團加盟事業處董事長劉炳耀表示，今年高屏新展店中，超過4成來自同業轉招或創業，驗證了永慶旗下三大加盟品牌各有不同特色，卻已成為房仲同業創業時的最佳選擇。而大高雄地區自九合一選舉後，詢問度和交易量轉熱，選前（2018年11月）和選後（2018年12月），物件的留言和來電數成長超過3成，而加盟三品牌的業績和成交件數，也成長了超過4成，顯示選舉後消費者對高雄不動產市場的信心確有成長。

永慶加盟三品牌，在高雄的店數市占已近5成，在選後民眾看好高雄房市的狀況下，2019年旗下三品牌在高雄目標擴充30間新店。

談及永慶2018年展店成果豐碩，劉炳耀分析，相信是因為加盟主看到了加盟總部幫大家賺錢的用心，也看到永慶深度聯賣、系統和科技工具的優勢。永慶加盟三品牌去年在高屏地區的聯賣總銷，成長超過3成5，可見聯賣的確能幫加盟主帶來豐富的業績。

永慶的專利科技工具，包括成功提高3倍來電量的「實境找房」、下載率超過97%的《行動智能經紀人APP》、以及數位行銷工具《好房網雜誌社群報》，在今年都將持續優化，突顯永慶集團肯為加盟主投入經費、資源、心力的證明。

(中國時報)