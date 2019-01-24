87％外商 憂台灣電力不足

2019年01月24日 04:11 中國時報 楊孟立 ／台北報導 ／台北報導

台北市美國商會昨公布《2019商業景氣調查》，跨國企業對台灣未來12個月的經濟前景較去年明顯缺乏信心，僅45.8％美商對2019年經濟前景具有信心，較去年大減10個百分點。

逾半不看好今年經濟

如果就未來3年經濟展望而言，53.6％美商保持樂觀，約80％企業高階經理人對台灣今年及未來3年公司獲利成長具有信心，此結果與去年的調查沒有顯著變動。

美國商會針對179位在台跨國企業領袖進行訪查，昨日發表《2019商業景氣調查》。美國商會會長李豪說，調查結果凸顯全球競爭及變動日益加劇，台灣應朝更大膽與創新的方向前進，持續推動改革吸引更多外來投資，以創造高附加就業機會。

今年跨國企業憂慮台灣經濟前景的因素，包括美陸貿易爭端、大陸對台壓力、網路安全威脅及「美國優先」的貿易政策。

促採更彈性勞工法規

跨國企業領袖普遍希望台灣能保證穩定的電力供應，並採行更彈性的勞工法規。根據調查，有86.59％受訪者關心未來電力是否充足，73.19％關心電壓穩定，69.83％則關心電價。對於「2025非核家園」政策，63.13％認為會影響公司在台拓展意願。

至於勞工政策的部分，45.25％認為不夠彈性，55.31％會將勞工政策視為是否拓展經營的重要因素之一。普遍來說，受訪者認為如果台灣要達到知識型經濟的目標，勞工政策上需要更多的彈性。

在台德商也多不樂觀

對於台灣政府積極推動的重大政策，在執行進展成效上，僅有31.29％對「5+2創新產業」感到滿意，22.35％對「前瞻基礎建設計畫」滿意，對「新南向政策」感到滿意僅29.05％。

同時，德國經濟辦事處日前亦發布「德商在台商業信心指數調查」，30.1％德商對台灣2019經濟持樂觀態度，25％感到憂心，若與去年相比，47.1％對2018年經濟表示樂觀，7.4％悲觀來看，外商在台今年似乎面臨挑戰。

(中國時報)