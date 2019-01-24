花旗推廣綠能 造福社福機構

2019年01月24日 04:11 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

響應「綠能屋頂、全民參與」政策，花旗（台灣）銀行攜手陽光伏特家，協助宜蘭聖嘉民老人長期照顧中心在屋頂建造22.2kWp的太陽能光電系統，不僅能夠提供機構使用，還可申請再生能源憑證，並可透過能源憑證交易平台銷售，是首見一舉兩得的永續策略。

花旗（台灣）銀行董事長莫兆鴻表示，政府預計2025年達到綠能發電20％的目標，其中太陽能發電比重更高達7成，身為金融業的領頭羊，花旗（台灣）銀行響應政府政策，一馬當先，與非營利組織共同推廣綠色能源。

自2017年起，花旗陸續協助台南烏腳病紀念園區與雲林樟湖生態國民中小學建置公民電廠，更協助宜蘭聖嘉民長照中心建置太陽能發電自用，並進一步申請再生能源憑證。此計畫不僅為聖嘉民帶來穩定收益，更希望能建立典範，號召更多企業參與，讓「綠能屋頂、全民參與」不僅是口號，更是行動。

聖嘉民每年約可以生產19000度綠電，可為機構節省約4.7萬元的電費；透過再生能源憑證的交易，聖嘉民每年可獲得額外3.8萬元收入。整體而言，可創造大約8.5萬元的經濟價值，同時為地球減碳1萬公斤，相當於918棵樹木的減碳效果，並可為期20年之久。

陽光伏特家創辦人陳惠萍指出，陽光伏特家創立以來，成功號召超過9000人次共同出資完成45座全民陽光電廠，更持續推動綠能公益的創新模式，藉由企業及群眾愛心力量，為社福機構建置太陽光電系統，進而幫助弱勢單位帶來長期穩定挹注。

聖嘉民院長黃龍冠強調，對於長期照護機構來說，電費一直是營運上的重大開銷，特別是慢性病的醫療器材，需要長期的電力供應運作，此次透過花旗與陽光伏特家的合作，利用太陽能取之不盡、用之不竭的特性為院區打造首座太陽光電系統，幫助聖嘉民使用太陽能電力，以降低電費上的支出。

(中國時報)