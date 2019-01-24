創美紀錄 川普國情咨文2方案

2019年01月24日 04:11 中國時報 蔡鵑如 ／綜合報導 ／綜合報導

美國聯邦政府部分停擺33天的僵局，在總統川普和民主黨掌控的眾院持續對峙下，仍無解套跡象。在未獲眾院議長裴洛西正面首肯下，川普決定如期在29日發表國情咨文演說，但《華盛頓郵報》報導，為避免突發狀況，川普準備了兩套版本─在眾院會議廳演說，或另起爐灶至其他地方開講。

不甩裴洛西 如期演說

白宮發言人吉德利22日接受福斯新聞網訪問時態度強硬，「總統何時、要不要與美國民眾對話，不是裴洛西說了算，關於國家在經濟方面目前達到的成績，總統有很棒的故事要和大家分享。」他指控裴洛西企圖「耍弄權術」。

白宮新聞祕書桑德斯22日稍後說，若川普無法如期開講，也已為突發狀況備妥應變方案，不排除在華府以外地區發表演說。裴洛西上周曾致函川普，指政府關門導致國土安全部和祕勤局運作受阻，建議把演說押後到重新開門後。在政府停擺期間推遲或取消年度國情咨文演說，將讓川普失去在隆重盛大場面，對全國人民宣告施政大方向的大好機會。

眾院外開講 選項之一

自1913年以來，國情咨文演說均在眾議院會議廳舉行，目前不清楚其他地點的選項。北卡羅萊納州州眾議會議長摩爾22日表示，川普21日晚致電，感謝他出借州眾議院充作演說地點，並稱幕僚還在敲定演說地點，川普也打電話給密西根州州眾議會議長查特佛，後者發推文稱「我了解總統對國情咨文有其他計畫…期待能盡快再接待您。」

共和黨高層正密切關注，裴洛西會否正式撤銷4日寄發的國情咨文演說邀請函。裴洛西雖然尚無動作，但參眾兩院仍未就出借眾院會議廳的決議進行表決，代表無論白宮的準備是否充分，川普都無法在國會發表國情咨文。美國有線電視新聞網（CNN）認為，這意味裴洛西仍握有掌控權。白宮發言人吉德利則強調，裴洛西還沒取消國情咨文，「他（川普）還有許多方式能發表演說。」

參院幫解套 恐難如願

參院多數黨領袖麥康奈，在看清雙方已無法對話後，22日和參院少數黨領袖舒默共同宣布，24日就結束政府關門的2項提案進行表決，共和黨提案依川普要求撥款57億美元築邊牆，並延長追夢人的遣返時限，民主黨版不包括撥款築牆，但提供臨時資金，使已關門的機構重啟到2月8日，爭取更多協商時間。不過因提案過關門檻為60票，除非兩黨合作，否則兩案都很難闖關。

IRS拒無薪 影響退稅

另外據華郵報導，由於美國報稅季28日即將展開，川普政府上星期要求至少3萬名受關門波及的國稅局（IRS）員工返回工作崗位，但因沒有薪水可領，「全國財務人員」工會22日稱，預估會有大批「數以百計」稅務員不會乖乖就範，將聯合翹班以示抗議，代表納稅人退稅程序恐因此遭大幅延宕。

(中國時報)