像大蕭條時代 悲觀籠罩達沃斯

2019年01月24日 04:11 中國時報 楊明暐 ／綜合報導 ／綜合報導

在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇2019年年會22日揭幕。由於國際貨幣基金組織（IMF）3個月內第二次調降全球經濟成長預估，歐美央行實施了10年之久寬鬆貨幣政策也即將結束，加上陸美貿易戰、英國脫歐乃至美國政府部分停擺等一系列危機，使得本屆年會對全球經濟展望氣氛明顯悲觀，與去年年會的樂觀氛圍形成鮮明對比。

據路透報導，渣打銀行財務長哈爾福特（Andy Halford）指去年和今年年會氣氛差異之大，令人驚訝。橋水聯合（Bridgewater Associates）創辦人及董事長達利歐（Ray Dalio）更表示，當前的氛圍和1930年代末大蕭條最後幾年的市場情況非常相似。他認為，歐洲、美國、中國大陸都將經歷經濟放緩期。

巴克萊銀行執行長史塔利（Jes Staley）表示，一般的共識已從過度樂觀轉為極度擔憂，這表明地緣政治不確定性的升高及貨幣寬鬆政策的逆轉是大家內心的兩大疑慮。

儘管存在這些疲軟與不利因素，金融界領袖仍強作鎮定，試著往好的一面看。花旗集團執行長高沛德（Michael Corbat）宣稱，市場對陸美貿易紛爭升溫可能過度擔憂。他說，他們剛發布的報告認為，陸美雙方有可能達成優於大家預期的貿易協定。此外，新的一年，各行各業出現相當明顯的反彈，迄今已公布財報的企業，逾75%優於分析師預期。

渣打財務長哈爾福特說，貿易戰確為大陸經濟減速的部分原因，但大陸增長的速度，仍足以傲視其他多數國家。

倫敦政治經濟學院經濟學教授金刻羽表示，透過推動改革，促進大陸家庭消費，將能彌補其他國家消費不振帶來的影響，從而為全球經濟增長提供新的亮點。

(中國時報)