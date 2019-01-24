美眾院挺台重返世衛 總統府感謝

2019年01月24日 04:11 中國時報 施施 ／綜合報導 ／綜合報導

美國聯邦眾議院22日無異議通過支持台灣重返世界衛生組織（WHO）法案，要求國務卿蓬佩奧研擬策略，協助台灣重獲世衛觀察員地位。總統府除對此表示歡迎與感謝，也強調台灣將持續與美方緊密合作，發展更堅實的夥伴關係。

法案原提案議員約霍（Ted Yoho）略微修改法案內容並更新資訊後，8日再度提出這項代號第353號的決議案，並獲新任眾院外交委員會主席恩格爾（Eliot Engel）等多名議員連署支持。在投票前的辯論中，外委會共和黨領袖麥考爾（Michael McCaul）表示：「台灣曾對全球健康議題作出卓越貢獻，將其排除在世衛組織外不僅不公平，也是危險的做法。」法案接下來將送交參議院表決。

法案指出，台灣自2009年起即以「中華台北」的觀察員身分參加世界衛生大會（WHA）活動，但蔡英文總統於2016年上任後，台灣國際空間遭到限縮，2016年世衛大會邀請函姍姍來遲，2017與2018年更未獲邀請。

法案要求國務卿支持並協助台灣參與WHA，若台灣仍未獲邀出席，國務卿須提交報告說明。

在去年5月日內瓦的世衛大會中，美國衛生部長艾薩（Alex Azar）也曾公開發言力挺台灣，強調台灣不應被世衛排除在外。

(中國時報)