歐盟內戰 法義急凍非一日之寒

2019年01月24日 04:11 中國時報 鍾玉玨 ／綜合報導 ／綜合報導

法義關係一年來急凍。義大利民粹運動崛起，把地中海難民問題怪罪在法國頭上，指控法國殖民剝削非洲國家，讓非洲窮民加劇出走潮，北漂到義大利，建議歐盟應該對法國這樣的國家實施制裁，影響所及，不復見1年前法國總統馬克洪訪問羅馬與義國總理熱情相擁的畫面。但兩國關係急凍，原因其實是源於各自的內政問題。

近期，馬克洪簽署了深化法德關係的條約，但法義鞏固邦誼的「基里納條約」則是遲遲不見影子。法義至今要嘛涼戰，要嘛就是惡言相向。對此，義大利錫耶納大學政治教授伊瑟尼亞（Pierangelo Isernia）表示，兩國關係雖尚未到谷底，但隨著民粹政府上台，雙邊關係只會持續惡化。

他說，義法近來頻頻因地中海難民問題爆發口角之外，也因為兩國執政黨都因內政問題而失民心，不得不對彼此相「硬」以待，將內政問題延伸到外交場域。伊瑟尼亞說，因為反移民、疑歐，歐洲的民粹運動遍地開花，極右民粹政黨「聯盟」領袖薩爾維尼決定從歐盟搶回主權，不受歐盟移民配額的擺布，這不僅讓他贏得「戰神」封號，也在歐洲拉攏了不少盟友，有助他的「聯盟」在今年5月的歐洲議會選舉攻城掠地。

反觀迪馬約領導的「五星運動」，既沒有盟友，也沒有明確的路線，完全不敵薩爾維尼的聲勢。迪馬約因而急中生智，把法國當成箭靶，將義大利目前遭逢的困境全轉嫁給法國。不僅表態支持法國「黃背心」運動，還嗆馬克洪對於人民的需求裝聾作啞。

但平心而論，兩國關係生惡，帶頭點火的其實是法國，不僅抨擊義大利民粹政府不接受難民完全「違反人道」，也批義大利的民粹主義毒瘤橫掃歐洲。此外，法義原本是利比亞在西方的主要合作夥伴，卻因為2011年利比亞內戰之後，無法就如何恢復利比亞秩序達成一致協議，也讓兩國漸行漸遠。

(中國時報)