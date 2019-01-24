南韓譴責日巡邏機一再挑釁
南韓國防部23日強烈譴責，指日本海上自衛隊的1架反潛巡邏機23日下午逼近南韓軍艦，進行威脅性的低空飛行，若再發生類似事件，南韓軍方將採取強力的因應措施。日韓之間去年12月發生南韓驅逐艦以射控雷達鎖定日本P-1反潛巡邏機事件，雙方各執一詞、爭辯不休，此事恐將使日韓的緊張關係再度升級。
南韓國防部23日召開臨時記者會指，海自的巡邏機23日下午2時3分左右（台灣時間下午1時3分）在濟洲島南方、東海海上的離於島近海，對南韓軍艦進行威脅性低空飛行，飛行高度僅60至70公尺，距離韓艦約540公尺。
南韓國防部表示，此舉乃明顯的挑釁行為，不得不懷疑日本的企圖。去年12月20日，日本巡邏機對南韓軍艦進行威脅性低空飛行後，南韓曾明確要求日方防止類似事件再度發生，但日本巡邏機今年1月18日、22日又逼近南韓軍艦，無疑是公然挑釁，若再次發生類似事件，南韓軍方將根據應對行動守則，採取強力的因應措施。
日本防衛大臣岩屋毅隨即否認表示，「沒有所謂威脅性的低空飛行」、「南韓所指的飛行高度並不正確，我們也有留下紀錄，當時飛行高度確保在150公尺以上，是依循國際法和日本國內法的運用」。
海上自衛隊指出，當時飛行在離於島近海的是隸屬於鹿兒島縣鹿屋基地的P-3C反潛巡邏機，與南韓艦艇之間保持了150公尺的飛行高度，適當地執行警戒監視任務。
防衛省去年12月28日在官網上公開記錄影片，指南韓海軍驅逐艦「廣開土大王號」（DDH-971）用射控雷達鎖定日本海自的P-1反潛巡邏機。南韓國防部隨即否認表示，驅逐艦當時啟動雷達是為了搜救遇難的北韓漁船，日本未免反應過度。南韓反過來指責日本巡邏機作出威脅性的低空飛行行為，並要求日方道歉。
(中國時報)
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