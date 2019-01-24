王岐山諷 諉過於人無助解套

2019年01月24日 04:11 中國時報 陳柏廷 、 許昌平 ／綜合報導 ／綜合報導

大陸國家副主席王岐山昨在論壇上致詞，籲尊重各國主權，不搞技術霸權、不干涉他國內政。要堅持多邊主義，構建和平安全。（美聯社）

大陸國家副主席王岐山昨在瑞士達沃斯論壇致詞時表示，解決經濟全球化過程中出現的問題，必須對症下藥。只能在做大蛋糕的過程中，尋求更好切蛋糕的辦法，不能停下來進行無休止的爭執，諉過於人亦無助解決問題。他強調，陸美經濟誰亦離不開誰，已經是現實，互利共贏，兩國合則兩利，鬥則兩傷。

解決經濟全球化 須對症下藥

王岐山指出，解決經濟全球化過程中出現的問題，必須對症下藥。發展的不平衡要靠發展來解決，國家應積極進行結構性改革，把握公平和效率之間的關係，採取有效政策避免收入分配失衡加劇，應對新技術和市場競爭，對部份行業造成的衝擊，令民眾可從發展中受益。

王岐山又指，只能在做大蛋糕的過程中，尋求更好切蛋糕的辦法，不能停下來進行無休止的爭執，諉過於人亦無助解決問題。

談及陸美貿易問題及大陸經濟前景，王岐山強調，美國國務卿蓬佩奧早前在大會發表錄影講話，對陸美貿易前景表示樂觀，而他比蓬佩奧感到更加樂觀，他強調陸美經濟誰亦離不開誰，已經是現實，互利共贏，兩國合則兩利，鬥則兩傷。

王岐山說，大陸經濟去年增長6.6%，是相當不低的速度，雖然存在各種風險挑戰及困難，大陸可實現在2020年全面進入小康社會的任務，只會超過預目標，不會達不到，這已是不爭的事實。

陸大門越開越大 共享發展機遇

王岐山還稱，共同構建第四次工業革命時代的全球架構，不能僅僅以發達國家、個別國家的安全、標準要求全世界。要尊重各國主權，不搞技術霸權、不干涉他國內政。要堅持多邊主義，構建和平安全 ，使全人類都能從技術創新中受益。

綜合媒體報導稱，正值陸美貿易戰僵局之際，王岐山在稍早會見瑞士聯邦主席毛瑞爾（Ueli Maurer）時特別提及，「中國開放的大門將越開越大，14億人口的市場魅力無窮，願與世界各國共享發展機遇。」

隨行的大陸證監會副主席方星海在回應陸美貿易問題時也稱，大陸也反對強迫技術轉移和偷竊知識產權，「一切都可以坐下來討論，中國願意和美國討論所有美國提出的問題」。

美國務卿蓬佩奧則是通過視訊系統對在達沃斯參加論壇的觀眾說，「 有人說，我們兩國的大國衝突是避免不了的， 我們不這麼看。我們將找到合作的地方。我很樂觀，我們的談判會有好的結果」。

(中國時報)