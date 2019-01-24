傳美取消籌備會 庫德洛闢謠

2019年01月24日 04:11 中國時報 李文輝／綜合報導

針對有美媒報導，白宮取消計畫本周在華盛頓舉行的一項為陸美貿易高層談判的籌備會議，白宮經濟顧問庫德洛昨則否認相關報導。他表示，雙方溝通良好，正準備月底大陸副總理劉鶴前來華府的高層談判。但他同時強調，任何談判必須符合美國利益。

庫德洛昨日下午3點半時親上火線闢謠。他稱，說不知媒體記者從哪裡得知這些消息，白宮「從未安排這樣的會議」，並表示跟北京的溝通十分暢通，「天天在通電話，從未中斷過」。

《金融時報》此前報導，本周計畫前來華府的兩名大陸副部長是，商務部副部長王受文和財政部副部長廖岷。他們準備為副總理劉鶴與美國貿易代表萊海澤於1月30日至31日在華府舉行的高層會議作準備。

該報導，引述消息來源說，美國官員取消了這一準備會議，是因為在強迫轉移技術和在大陸經濟長遠結構性改革方面缺乏進展。美國談判代表要求北京停止強迫外國公司向大陸合資夥伴和其它公司轉移技術的做法，他們還希望習近平政府廢除歧視外國投資者的國家補貼和產業政策。

報導稱，美方要求陸方帶著書面資料到華府來舉行面對面談判，具體列出北京準備如何解決美國提出的有關強迫技術轉移和結構性改革問題。但陸方拒絕改變長期立場，稱外國公司沒有被強迫向大陸公司轉移技術，並認為，大陸現在提出改善外國公司在一些領域的市場准入和加強智慧財產權的保護，應可解決美方關切。

(中國時報)