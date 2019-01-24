談判漸趨樂觀 可轉化合作起點
中國時報
李文輝
負責新一輪陸美貿易談判的大陸副總理劉鶴，30日將率團首途華府，與美國貿易代表萊海澤為首的美方代表團貿易磋商2天。各種跡象顯示，陸方態度持續放軟，只要堅持改革開放的門夠大，自有身段以柔克剛；而美方也不必打蛇隨棍上，切忌持續火上加油，如此貿易戰不無可能化危機為轉機，並成為未來雙方擴大合作的起點。
首先，陸美雙方對磋商都持正向樂觀立場：陸美高層雖錯失在瑞士達沃斯世界經濟論壇「熱身」機會，惟美國務卿蓬佩奧藉影音已傳達對貿易談判樂觀的訊息。而大陸國家副主席王岐山，出席達沃斯論壇公開表達「中國開放的大門將越開越大。」證監會副主席方星海更補充，大陸也反對強迫技術轉移和偷竊智慧財產權，一切都可以坐下來討論、願和美國討論所有美國提出的問題。
其次，兩造不忘互踩痛腳，白宮經濟顧問庫德洛在簡報時，雖以「有助於中國」為名，但仍批評「就算中國否認，但他們的經濟已經偏離鄧小平時代的大幅偏向市場取向改革，走上中央集權計畫經濟的錯誤方向。」
此外，庫德洛又自吹自擂指北京「只要照規矩來，將經濟向美國開放」將有助兩國經濟。但「一切的先決條件是取消貿易障礙、達成公平互惠與改革不公平舉措。」大陸不忘向全世界表達開放決心，更展現出大陸肩負起捍衛經濟全球化、反貿易保護主義的急先鋒角色。
再者，孟晚舟案成為陸美龍鷹大戰籌碼，更殃及加拿大貍，美向加聲請引渡孟晚舟，結果因程序問題會拖過劉鶴滯美期間，加國駐美大使擔心川普把孟案當成談判槓桿，完全正確，美方保證不會只是託辭，孟案發展勢必成為兩國磋商變數，就看雙方戰略定力能否沉著以對。
(中國時報)
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