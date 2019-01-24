美證實引渡孟晚舟 陸嗆科技霸凌

2019年01月24日 04:11 中國時報 藍孝威 ／綜合報導 ／綜合報導

美國司法部證實，將在本月30日限期截止前，正式向加拿大提出要求，引渡大陸華為副董事長孟晚舟。大陸外交部發言人華春瑩23日在例行記者會上，指責美國藉由孟案對大陸科技霸凌。該案牽涉陸美加三方，加方曾表達，美方可能把孟案當成陸美貿易戰籌碼；有美國國家安全圈人士就直言，孟晚舟命運與貿易戰的諸多考量牽扯在一起。

加拿大廣播公司（CBC）報導，美國司法部以電子郵件回覆採訪表示，美國「將繼續尋求引渡被告孟晚舟，並將符合美加引渡條約訂下的所有期限」。

加拿大駐美大使麥諾頓也向CBC證實，美方官員已向他表明，很快就會正式提出引渡孟晚舟案請求。美方完成引渡要求的截止日期是1月30日。

華春瑩23日指責美國，以所謂的制裁伊朗法案為由對大陸公司的高管採取無理行動，從根源上既不符合國際法，也不具備任何正當合理性。「這一行為是高度政治性的，實質上是一種科技霸凌行為，而且政治目的大家也能看得非常清楚，就是無所不用其極地打壓中國高科技企業，遏制中國正當的發展權利。」

在美國司法部尋求將孟晚舟引渡到美國受審之際，華為公司董事長梁華在瑞士達沃斯出席世界經濟論壇時表示，會尋求盡快就孟晚舟案得到結論。他強調公司對數位社會的未來不構成威脅，但若華為在某些市場被封殺，將把技術合作遷到歡迎華為的國家。

梁華也否認華為的技術容許大陸政府取得客戶資料和對客戶進行監視，並對批評者說：「如果他們相信有這道後門，他們應該舉證。」梁華還強調，華為在每一個有業務的國家和地區，都會遵守當地法律。如果當局要求，華為歡迎外國官員參觀他們的實驗室、設施和業務運作情況。

(中國時報)