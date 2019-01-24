陸媒揚言報復美加 不留懸念
美國司法部表明將引渡孟晚舟，大陸《環球時報》昨發表社評指出，這無疑意味著美加圍繞孟晚舟事件與大陸的衝突將進一步升級，大陸須放棄幻想，做好更複雜鬥爭和博弈的準備。並強調，如果加方最終協助美國將孟晚舟引渡，大陸會對美加雙方都開展報復行動，這一點必須讓兩國政府清楚，不留懸念。
《環球時報》昨刊登社評「要準備圍繞孟晚舟案打一場持久戰」指出，美國司法部的聲明意味著美方在本月30日之前正式申請引渡孟晚舟的概率已經非常高。這代表美加圍繞孟晚舟事件與大陸的衝突將進一步升級，大陸須放棄幻想，做好更複雜鬥爭和博弈的準備。
評論稱，首先大陸政府和輿論需繼續加強對美加行為違反基本法律精神的揭露和譴責，不能讓美加的詭辯在國際上暢行無阻，好像華為真的犯了大罪。全世界稍有頭腦的人對此看得很清楚，美國就是在以法律之名，行阻止大陸高科技公司崛起之實。
評論稱，即使美方申請引渡孟晚舟，不意味著引渡立即發生。孟晚舟方面可以抗辯、上訴，過程至少可以拖幾個月，甚至延長到幾年。華為可在加拿大司法體系內竭盡全力，爭取引渡程序最大限度延長。
由於這是出於政治動機的一場迫害，隨著時間推移，陸美關係可能隨時發生一些微妙變化，使得迫害孟晚舟的政治動機被其他動機沖淡或覆蓋，最終柳暗花明的希望不應被放棄。
評論強調，大陸不能發怒，更不能怯懦。「要讓外界看清楚，中國人做事有理有力有節，迫害中國公民、侵犯中國利益的國家和力量都不會不付出代價，中國有能力和決心保持外界的這種預期。」
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。