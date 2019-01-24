陸媒揚言報復美加 不留懸念

2019年01月24日 04:11 中國時報 楊家鑫 ／綜合報導 ／綜合報導

美國司法部表明將引渡孟晚舟，大陸《環球時報》昨發表社評指出，這無疑意味著美加圍繞孟晚舟事件與大陸的衝突將進一步升級，大陸須放棄幻想，做好更複雜鬥爭和博弈的準備。並強調，如果加方最終協助美國將孟晚舟引渡，大陸會對美加雙方都開展報復行動，這一點必須讓兩國政府清楚，不留懸念。

《環球時報》昨刊登社評「要準備圍繞孟晚舟案打一場持久戰」指出，美國司法部的聲明意味著美方在本月30日之前正式申請引渡孟晚舟的概率已經非常高。這代表美加圍繞孟晚舟事件與大陸的衝突將進一步升級，大陸須放棄幻想，做好更複雜鬥爭和博弈的準備。

評論稱，首先大陸政府和輿論需繼續加強對美加行為違反基本法律精神的揭露和譴責，不能讓美加的詭辯在國際上暢行無阻，好像華為真的犯了大罪。全世界稍有頭腦的人對此看得很清楚，美國就是在以法律之名，行阻止大陸高科技公司崛起之實。

評論稱，即使美方申請引渡孟晚舟，不意味著引渡立即發生。孟晚舟方面可以抗辯、上訴，過程至少可以拖幾個月，甚至延長到幾年。華為可在加拿大司法體系內竭盡全力，爭取引渡程序最大限度延長。

由於這是出於政治動機的一場迫害，隨著時間推移，陸美關係可能隨時發生一些微妙變化，使得迫害孟晚舟的政治動機被其他動機沖淡或覆蓋，最終柳暗花明的希望不應被放棄。

評論強調，大陸不能發怒，更不能怯懦。「要讓外界看清楚，中國人做事有理有力有節，迫害中國公民、侵犯中國利益的國家和力量都不會不付出代價，中國有能力和決心保持外界的這種預期。」

(中國時報)