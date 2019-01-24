前監委嘆司法 像俄羅斯輪盤

2019年01月24日 04:11 中國時報 林偉信 ／台北報導 ／台北報導

浩鼎案，前中研院院長翁啟惠被控涉及貪汙，一審將他判決無罪後，士林地檢署決定不上訴，因而全案定讞。前監察委員、法學教授李復旬痛批，以此案來看，頂新混油案，檢方卻執意上訴，檢方把一個被告拉上了訴訟程序，就像賭「俄羅斯輪盤手槍」般，這樣的司法制度能讓社會大眾信服嗎？

炒熱輿論 無疾而終

頂新案經檢方起訴後，彰化地院一審認為，越南大幸福公司負責人楊振益在偵查中的供述前後反覆，且依卷存資料無法佐證其供詞，因檢方舉證不足，無法讓法官產生有罪的心證，基於「罪證有疑、利於被告」的刑事法原則，將魏應充等人判無罪。

不過，檢方無視一審的無罪判決理由，堅持要對魏應充等人提上訴。李復甸批評，浩鼎股票案與頂新劣油案同樣在偵查期間鬧熱滾滾，社會輿論沸騰，何以同在一審無罪後，兩案有截然不同的發展？

李復甸說，檢察署轟轟烈烈地起訴，一審判決後又推給「無罪案件審查會」內部黑箱審議，以「我們沒有上訴會被判有罪的把握！」決定不上訴了；就像賭「俄羅斯輪盤手槍」般，沒有人算得準是滾燙的子彈射過太陽穴，還是沒裝子彈的空槍？

李復甸指出，前中研院院長翁啟惠一審被判決無罪，檢察官決定放棄上訴，從刑事案件無罪推定的理論而言，法院判決無罪，檢察官當然不能再上訴，不再對翁啟惠提起上訴是對的。但是，在起訴前刊諸媒體，言之鑿鑿的偵查過程究竟是怎麼回事？

標準有異 不同標準

李復甸質疑，浩鼎案是偵查組檢察官未及蒐齊證據，匆促起訴嗎？還是蒞庭檢察官未能充分了解案情? 蒞庭檢察官怠忽陳訴起訴及言詞辯論? 更是檢辯雙方受到政治干預，辯論攻防留一手？連上訴都免了？所以，檢方應說清楚講明白，又是否在頂新案採不同標準？

李復甸也提醒檢察官及法官，儘管有絕大多數的司法官認真負責，但是從實務上觀察辦案確實有勤惰之別，檢察官濫權起訴、洩漏偵查祕密搏版面，甚至爭功諉過搶案起訴，這些失職的司法官恐遭送交職務法庭議處。

(中國時報)